La chapuza del PSG en el mercado de fichajes: ocho jugadores cedidos cuando sólo puede hacer seis

Luis Enrique sigue descartando jugadores y el PSG cediéndoles, pese a que no pueden. El club se ve ahora con un problema y es que han cedido a ocho jugadores a equipos extranjeros, cuando el reglamento FIFA únicamente permite ceder a seis en una misma temporada. Skriniar, que se ha ido al Fenerbahce, y Kolo Muani, que se ha marchado a la Juventus, han sido los últimos en salir a préstamo, pero quedan a expensas de que el club consiga vender a otros dos jugadores o deshacer dos de las cesiones que tiene ya hechas en equipos que no son franceses para poder jugar con sus nuevos equipos.

El club tiene ahora mismo seis jugadores cedidos a equipos de fuera de Francia. Se trata de Xavi Simons (RB Leipzig), Cher Ndour (Besiktas), Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Juan Bernat (Villarreal) y Renato Sanches (Benfica). Ahora, ha acordado con Fenerbahce y Juventus las cesiones de Milan Skriniar y de Randal Kolo Muani. Sin embargo, éstas no pueden formalizarse hasta que consigan romper dos de las que ya tienen vigentes, ya sea por un traspaso o porque vuelvan al PSG.

El conjunto parisino necesita resolver antes dos operaciones para que Skriniar y Kolo Muani puedan jugar finalmente en los conjuntos turco e italiano. El club está tranquilo porque, en principio, tienen la solución para resolver la cesión de Ndour en el Besiktas y mandarle a la Serie A. Pero seguiría faltando otra operación más, que podría tener como implicados a Bernat o a Soler.

Los dos españoles están en una situación que no es la esperada en sus respectivos clubes. Ninguno ha conseguido hacerse con la titularidad ni en el West Ham, ni en el Villarreal. Debido a que no tienen la continuidad que desearían, se podría poner fin a sus cesiones, aunque habría que encontrarles una salida distinta, puesto que Luis Enrique no cuenta con ellos.

El lío del PSG con los cedidos

El problema del PSG con las cesiones puede trastocar los planes para el mercado invernal. De hecho, uno de los jugadores que ha sido descartado por Luis Enrique es Marco Asensio, que ha sido ofrecido en las últimas semanas al Barcelona y al Atlético de Madrid. El balear apenas cuenta con minutos y ha pasado de ser de plena confianza para el asturiano a verse condenado al ostracismo.

Pero el jugador apunta a tener su futuro en el Parque de los Príncipes, como mínimo, hasta el final de temporada. Todo, por un error clamoroso de la directiva en su planificación y por ceder a más jugadores de los que podían, sobrepasando el límite que les permite la legislación de la FIFA.

El PSG ya ha alcanzado el máximo de seis jugadores que puede ceder a equipos de otros países durante una misma temporada, cifra establecida en el nuevo reglamento de la FIFA que entró en vigor el 1 de julio pasado. Las dos directivas están trabajando de forma concertada para tratar de encontrar una solución, que podría pasar por el retorno anticipado de uno de los seis jugadores actualmente cedidos.