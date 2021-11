Esta noche se disputan seis partidos de la jornada 4 de la Champions League. A las 21:00 horas comenzará a definirse el futuro en la máxima competición de los tres equipos españoles que juegan hoy, que aún está en el aire. El Barcelona se enfrenta al Dinamo de Kiev en Ucrania, mientras que el Sevilla recibe al Lille y el Villarreal al Young Boys. Además, hoy se disputan el Bayern – Benfica, Atalanta – Manchester United y Juventus – Zenit. Sigue toda la jornada, en directo, en OKDIARIO.

Champions League, en directo

Minuto 1 – ¡Comienza la jornada!

Arranca la jornada 4 de este martes en la Champions League: Dinamo 0-0 Barcelona, Sevilla 0-0 Lille, Villarreal 0-0 Young Boys, Bayern 0-0 Benfica, Atalanta 0-0 United y Juventus 0-0 Zenit. Terminaron ya el Wolfsburgo 2-1 Salzburgo y el Malmo 0-1 Chelsea.

20:52 – Todo preparado para que arranque la jornada

A punto de comenzar la jornada de la Champions de este martes. Recordamos que prestaremos especial atención a los partidos de Sevilla y Villarreal, sin olvidarnos, como no, del Dinamo de Kiev – Barcelona. También Atalanta – United, Bayern – Benfica y Juventus – Zenit.

20:45 – Bayern y Juve se pueden meter en octavos

Esta noche podemos conocer a los dos primeros clasificados para los octavos de final de la Champions League. Bayern y Juventus pueden certificar su presencia en la siguiente fase. Los alemanes necesitan imponerse al Benfica, mientras que a los italianos les sirve el empate ante el Zenit.

20:35 – El Sevilla puede acercarse a la primera plaza

En el otro partido del grupo del Sevilla, por el momento hay buenas noticias para los de Lopetegui. El Salzburgo cae contra el Wolfsburgo 2-1 y se queda con siete puntos, a cuatro de los andaluces. Si consiguen hoy su primera victoria en esta Champions –llevan pleno de empates– se quedarán a sólo uno de los austriacos. Lo malo es que el Wolfsburgo se mete con esta victoria de lleno en la pelea por la clasificación.

20:25 – El líder United, con Cristiano a la cabeza

El Manchester United se la juega contra el Atalanta de Gian Piero Gasperini. El líder del grupo F, el del Villarreal, aventaja en dos puntos a españoles e italianos y busca hoy abrir hueco, al menos con la Dea. No lo tendrán nada fácil, cabe recordar lo que les ha costado sacar adelante sus partidos en Champions y que vienen de perder por 0-5 hace poco más de una semana ante el Liverpool. Sin embargo, cuentan con Míster Champions, un Cristiano Ronaldo que está imparable en su competición.

20: 20 – El Villarreal va con todo

Sale con todo lo que tiene disponible Unai Emery. El Villarreal no quiere perder la oportunidad de encarrilar su pase a octavos y sale con: Rulli; Gaspas, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Coquelin; Yeremi Pino, Danjuma y Boulaye Dia.

20:13 – El once del Sevilla

No es menos importante el partido que enfrenta al Sevilla FC ante el Lille OSC. Para medirse al campeón de Francia, Julen Lopetegui opta por: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Delaney, Óliver Torres; Suso, Ocampos y Rafa Mir.

20:05 – Alineación del FC Barcelona

El FC Barcelona juega hoy una final en Kiev. Para ella, Sergi Barjuan sale con: Ter Stegen; Mingueza, Eric García, Lenglet, Alba; Busquets, Nico, De Jong; Gavi, Ansu Fati y Memphis.

20:00 – Previa

¡Bienvenidos a la retransmisión de la jornada 4 de la Champions League! La fase de grupos de la máxima competición empezará a quedar encarrilada esta noche en los grupos E, F, G y H. Bayern, Salzburgo y Juventus pueden certificar su clasificación en el día de hoy, mientras que el futuro de los españoles, entre otros, puede empezar a quedar definido.

El Barcelona se la juega en Kiev, donde está obligado a ganar para no complicarse la vida. Tras las derrotas contundentes ante Bayern y Benfica, los culés necesitan ganar hoy para seguir dependiendo de sí mismos. No lo tendrán fácil. Este curso aún no conocen la victoria a domicilio y encadenan tres partidos seguidos sin ganar, cayendo ante Real Madrid y Rayo Vallecano y empatando frente al Alavés.

En el caso del Sevilla, el conjunto hispalense necesita ganar para seguir teniendo opciones de ser primero de grupo y, también, para no complicarse su clasificación en el grupo G. Comenzarán el duelo sabiendo ya el resultado del otro partido de su grupo, el Wolfburgo – Salzburgo.

Por último, el Villarreal recibe al Young Boys en La Cerámica. Después de su victoria en Berna en la pasada jornada, hoy tienen la opción de dar un golpe encima de la mesa y dejar encarrilada, al menos, la segunda plaza. También puede suceder lo contrario. De caer hoy, los de Emery se complicarán la vida e incluso sus opciones de defender título en la Europa League.