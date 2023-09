Cerezo: «¿Rubiales y Jenni Hermoso? Yo no sé quién tiene que pedir perdón a quién»

Enrique Cerezo ha dado su versión sobre el beso no consentido que Luis Rubiales le dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino conquistado por la selección española de fútbol en Australia. El presidente del Atlético de Madrid ha preferido no mojarse sobre el tema dando una opinión un tanto bizarra de lo que puede ocurrir a partir de ahora.

«Yo la verdad es que no lo sé, porque como no estoy en el cuerpo de Jenni Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, la verdad es que no sé quién tiene que pedir perdón a quien. Si le tiene que pedir perdón Rubiales a Jenni se lo tendrá que pedir», expresó Cerezo.

El mandatario añadió que si Rubiales, que ya ha dimitido al frente de la RFEF, «no le pide perdón ahora» a Jenni Hermoso «se lo pedirá dentro de poco». «Yo creo que tiene que ser así. Pero vamos, es un tema que a mí personalmente ni me preocupa, ni me importa, ni me gusta hablar de ello porque no tengo nada que decir», zanjó en declaraciones a Cope.