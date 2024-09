Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Celta - Atlético de Madrid de la jornada 7 de la Liga El Atlético de Madrid buscará una victoria para levantarse antes del pinchazo que sufrieron ante el Rayo Vallecano Una vez acabe este choque en Balaídos el Atlético de Madrid se centrará en descansar para el derbi contra el Real Madrid

El Atlético de Madrid viaja a Vigo para enfrentarse al Celta en el partido que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El cuadro que dirige el Cholo Simeone tiene que enfrentarse a un cuadro gallego que ha arrancado bien el curso, aunque tendrán la mirada puesta también en el derbi frente al Real Madrid del próximo domingo. Este choque frente a los de Carlo Ancelotti ha levantado mucha polémica por la gran diferencia de tiempo de descanso que existirá entre los colchoneros y los de Concha Espina.

A qué hora es el Celta – Atlético de Madrid de la Liga: horario del partido

El Atlético de Madrid visita el Estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta en el partido que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El cuadro colchonero no pasó del empate en su último encuentro ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, donde empataron 1-1 gracias a que Conor Gallagher igualó el tanto inicial de Isi Palazón. Ahora, los hombres del Cholo Simeone esperan levantarse tras ese batacazo que les hace distanciarse de un Barcelona que no falla, pero esto sólo acaba de empezar y todavía tienen tiempo, aunque no podrán cometer muchos más errores. Además, a esto habría que añadirle que el domingo tienen un encuentro muy importante como es el derbi frente al Real Madrid, choque que ha creado bastante polémica porque los rojiblancos tendrán 48 horas menos de descanso que el cuadro de Concha Espina.

Este Celta – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 7 de la Liga fue programado para este jueves 26 de septiembre. El balón tiene que empezar a rodar en el Estadio de Balaídos a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad y que no se produzcan incidentes para que todo arranque con puntualidad en Vigo.

Dónde ver en vivo el Celta – Atlético de Madrid y en canal de televisión

El arranque de temporada ha sido muy emocionante y, aunque el Barcelona es el líder destacado de la clasificación de la Liga, todo puede suceder en el campeonato liguero a lo largo de las jornadas venideras. El Atlético de Madrid quiere pelear por el título después de haberse reforzado bastante bien en el mercado de verano, pero delante tendrán a un Celta que está en mitad de tabla y que ha tenido un buen comienzo de curso.

Dazn fue uno de los medios de comunicación que adquirió los derechos para emitir una parte del campeonato español en nuestro país. Este Celta – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 1 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de este canal de pago. Hay que recordar que habrá que tener activa la suscripción y el paquete comprado para poder disfrutar de todo lo que suceda en Balaídos.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto gallego, hinchas del cuadro rojiblanco y amantes del fútbol español en general, también podrán ver en streaming y en vivo online el Celta – Atlético de Madrid de la jornada 7 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app puede descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, además de la web del medio por un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información previa a este choque que disputarán el Celta y el Atlético de Madrid y que corresponde a la jornada 7 de la Liga. Una vez que el colegiado señale el final del encuentro en Balaídos publicaremos la crónica del encuentro y compartiremos las reacciones más importantes que se produzcan desde la ciudad de Vigo.

Árbitro y estadio del partido Celta – Atlético de Madrid

El Estadio de Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo, es el escenario donde se midan en la jornada 1 de la Liga el Celta y el Atlético de Madrid. Este campo fue inaugurado en 1928 y ha sufrido varias remodelaciones, pero ahora mismo tiene capacidad para recibir a unos 25.000 aficionados en sus gradas y se espera que haya una gran entrada para disfrutar de este partidazo de dos clubes históricos del fútbol español.

A lo largo de su historia el Estadio de Balaídos ha acogido varios partidos de la selección española, muchos de ellos ante rivales potentes como Portugal, Brasil o Alemania. También fue una de las sedes del Mundial que se celebró en nuestro país en 1982, jugando Italia tres partidos allí. Además, también ha visto como grandes artistas como Madonna, Miguel Ríos, Celia Cruz, Julio Iglesias, The Rolling Stones o Alejandro Sanz, entre otros muchos, han actuado allí.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Víctor García Verdura como el colegiado principal para que imparta justicia en este Celta – Atlético de Madrid de la jornada 7 de la Liga. Isidro Díaz de Mera Escuderos estará al frente del VAR y tendrá que avisar a su compañero si se le pasa alguna acción polémica por alto para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda de Balaídos.