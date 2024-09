La inesperada decisión del Cholo Simeone que puede cambiar el destino del Atlético de Madrid 14 años después

Diego Pablo Simeone vuelve a ser el líder del Atlético de Madrid en una temporada en la que el club rojiblanco aspira a todo después de los fichajes de Julián Álvarez, Connor Gallagher o Robin Le Normand. El técnico argentino protagonizó una curiosa anécdota en el estreno en Champions del pasado jueves en el Metropolitano, en el que se cambio de traje 14 años después. La historia tiene su miga y tiene que ver con la superstición.

El Cholo Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo y también viene haciendo una oda a la superstición en los 14 años que ha entrenado al Atlético de Madrid. El entrenador argentino siempre ha lucido un traje negro desde su primer partido hasta el pasado jueves, en el que cambió el color del uniforme para vestir de azul marino. Una decisión que no ha pasado desapercibida ni por afición ni por la prensa.

Así que por ello fue cuestionado Diego Simeone en la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo Vallecano. El entrenador argentino tiró de humo y dejó claro que en alguna ocasión había variado de color pero los periodistas no estuvieron atentos. «Me parece gracioso, por ahí son tantos años que igual se han olvidado. He participado varias veces en Champions con traje azul pero no lo vieron. Ahora, afinaron más el ojo y están más en el detalle y lo vieron. Está lindo», dijo tras ser cuestionado sobre ello.

El objetivo de Simeone con el Atlético de Madrid

Ya sea con el traje negro o azul marino, el objetivo de Simeone con el Atlético sigue siendo el mismo: llegar a las últimas fechas de la temporada con opciones de disputar todos los títulos, incluso una Champions League que se le sigue resistiendo. Después de conseguir clasificar al equipo rojiblanco durante 12 años consecutivos para la competición europea (un hito en la historia del club), el entrenador argentino inició el pasado jueves el enésimo asalto al título que se le escapó por pequeños detalles ante el Real Madrid en la final de Lisboa y en Milán, en la que pereció en la tanda de penaltis.

Sobre las opciones del Atlético en la nueva Champions, Simeone dejó claro lo siguiente antes de su debut en la máxima competición europea. «Para los hinchas del Atlético de Madrid y para el club ha sido un paso de gigante enorme, cada día más, nosotros nos tenemos que poner a la altura y exigirnos más, sabiendo las dificultades que tiene esta competición y no saliendo del partido a partido», opinó.

«Hay que ganar. Sumar puntos. No importa contra quién te toque. No hay números que te puedan servir en el grupo, con dos empates y ganar cuatro partidos poder pasar. Hay que ganar. Está claro que los ocho primeros en esta lista estarán de los 20 puntos para arriba, ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y nos invita a todos a apostar por ganar», aseveró sobre le nuevo formato.

El Atlético tropieza en Liga

El Atlético se quedó a seis puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga EA Sports después de su empate del domingo ante el Rayo en Vallecas. El equipo de Simeone no pudo remontar el gol de Isi a la media hora de partido y después del gol de Connor Gallagher acabó estampándose contra la defensa rival.

En los primeros seis partidos de Liga el Atlético ha sumado tres victorias y otros tres empates que le dejan con 12 puntos a dos del Real Madrid, que tiene 14, y a seis del Barcelona, que tiene 18 es el líder de la clasificación. En lo que va de campeonato, los de Simeone se han dejado puntos ante Villarreal (2-2), Espanyol (0-0) y en el último partido disputado el domingo por la noche contra el Rayo (2-2).