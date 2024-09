Celta-Atlético: la primera final se juega en Balaídos

Al Atlético le llegan las urgencias. La primera final de la temporada se juega esta noche en Balaídos, de donde no puede salir con otro resultado que no sea la victoria tras su tropiezo ante el Rayo. El equipo de Simeone arranca la jornada a nueve puntos del líder Barcelona, tras su victoria ante el Getafe, y a cinco del Real Madrid, que el martes le ganó al Alavés. Llegar con esa distancia al derbi del domingo sería nefasto para los rojiblancos, que corren el peligro de acabar el mes de septiembre a más de diez puntos de distancia del primer clasificado. El Cholo recupera al argentino Rodrigo de Paul, al que se echó mucho de menos en Vallecas, y que por supuesto volverá a un once inicial en el que todo parece indicar que no se reservará nada.

Koke no entrenó ayer con los titulares, pero según el entrenador se debió más a motivos de «repartir cargas» que a una hipotética suplencia, aunque con Simeone nunca se sabe. Ha adelantado a Llorente al medio campo para darle cabida en la banda a Nahuel y tiene la duda del acompañante de Griezmann en ataque. Julián Álvarez, Sorloth o incluso Correa están ahí, en las quinielas. Otro que se puede caer del once es Lino, en preocupante baja forma, para que entre Riquelme.

El Celta afronta el partido con la seguridad de sus tres victorias domésticas ante Alavés, Valencia y Valladolid. El equipo de Claudio Giráldez ha marcado en todas las jornadas, pero también le han batido por lo menos una vez en cada ocasión. Las estadísticas auguran un choque con goles por ambos bandos y hay que ver si en el intercambio de golpes se siente cómo un Atlético por la moral por los suelos y con algunos jugadores ya muy señalados, como Julián Álvarez o Alexander Sorloth.

El Atlético suma cuatro victorias consecutivas en Balaídos, donde no cae desde 2018. Sin embargo presentaba números aún mejores en Vallecas y no pudo ganar. Esta noche tendrá enfrente el doble peligro de Borja Iglesias y Iago Aspas, que suman ya cinco goles, más del doble de lo que han anotado Sorloth y Julián. Los gallegos, eso sí, no podrán contar con Mingueza, y esa sin duda es una baja sensible.

García Verdura se estrena con el Atlético, al que no ha dirigido nunca. Sí que se ha visto ya en tres ocasiones con el Celta, que bajo su batuta, por cierto, no ha perdido nunca. En el VAR estará Díaz de Mera, que no le pita un partido a los de Simeone desde abril de 2023 ante el Almería.

Alineaciones probables:

Celta: Guaita, Hugo Álvarez, Jailson, Starlet, Carlos Domínguez, Marcos Alonso, Damián Rodríguez, Marc Beltrán, Swedberg, Iago Aspas y Borja Iglesias.

Atlético: Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Giménez, Reinildo, Riquelme, De Paul, Koke, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitros: García Verdura (campo) y Díaz de Mera (VAR).

Estadio: Balaídos, 21.00 horas.