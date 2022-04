«¡Burrata y milanesa!». Sólo un genio como Alejandro Davidovich puede cerrar así una victoria épica, la más importante de su carrera. La que le da el pase a la final del Masters 1000 de Montecarlo. El tenista malagueño, de origen ruso, venció a Grigor Dimitrov en semifinales del prestigioso torneo del Principado y fue a firmar la cámara de forma especial, colocando lo que parece el menú que le espera por clasificarse en medio de una celebración loca con su equipo, digna del hito que había conseguido.

Davidovich, después de dos horas y 44 minutos de batalla encarnizada con uno de los tenistas de mayor talento del circuito, se arrodilló tras triunfar en el punto de partido y desató la locura, previo saludo cordial a Dimitrov, para salir escopetado hacia el palco en el que estaba su equipo, con su entrenador Jorge Aguirre a la cabeza. Un abrazo multitudinario que levantó al público de Montecarlo, pero que no sería el último detalle que deja un tenista tan extraordinario como excéntrico.

'Burrata y milanesa' it is for dinner then! 🍝

Solid choice, @alexdavidovich1 😋#RolexMCMasters pic.twitter.com/iniOxxPJK4

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2022