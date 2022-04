Alejandro Davidovich Fokina sigue soñando en Montecarlo. El tenista español ha firmado una remontada espectacular ante Taylor Fritz (2-6, 6-4 y 6-3) para meterse en las semifinales del Masters 1000. Es el segundo top segundo cabeza de serie al que se carga el malagueño en el torneo, después de superar a Djokovic en la segunda ronda.

No fue un partido fácil. Fritz comenzó muy enchufado, le entraba todo en el primer set. El estadounidense desplegó su mejor versión ante un Davidovich que tampoco estaba jugando nada mal, pero no encontraba la manera de doblegar al número 13 del ranking ATP y campeón en Indian Wells. El acierto de Fritz se terminó imponiendo en el primer set tras lograr dos breaks, mientras el español no lograba materializar.

Lejos de derrumbare, Davidovich siguió insistiendo y resistiendo como podía. Fritz apretaba cada vez más pero el malagueño, número 46 de la ATP aguantaba el tipo. Le costó encontrar su mejor versión, esa que le llevó a doblegar a Djokovic y Goffin en las anteriores rondas pero al final la encontró. El malagueño esperó su momento y esta vez sí aprovechó los errores de Fritz para romperle a mediados de la segunda manga y ponerse 5-4 y saque para forzar el tercer set.

En la tercera manga cambió la película. Davidovich pasó al ataque y, con 1-1 en el marcador, consiguió el primer break del set. Pero Fritz se resistía a marcharse y le devolvió el break. El quinto juego fue eterno pero al final cayó del lado del estadounidense que tuvo que ser atendido después por unas molestias. El español se mantuvo firme con su servicio y con 3-3 logró un nuevo break que sería decisivo a la postre. Se colocó 5-3 con el saque y aunque su rival forzó el décimo juego, Davidovich sentenció con su servicio para meterse en su primera semifinal de Masters 1000.