La ocasión merecía la pena. Rafa Nadal celebró por todo lo alto la consecución de su Grand Slam número 21 que le convierte en el mejor tenista de todos los tiempos. El español rompió de emoción después de superar a Medvedev en una batalla épica en la que tuvo que remontar dos sets.

Rafa Nadal casi no tenía derecho a soñar con ganar el Open de Australia después de casi medio año de baja por una lesión en el pie (también pasó el Covid), pero el tenista español volvió a obrar en milagro para sumar su 21 Grand Slam y superar en el ránking histórico a Roger Federer y Novak Djokovic.

Además lo hizo en un partido más épico imposible de casi seis horas de duración y en el que tuvo que remontar dos sets a Medvedev, número 2 del mundo y gran favorito al título final. Por ello el balear se mostró roto por la emoción a la conclusión de un partido que ya es historia del tenis. No es para menos.

🏆 RG 05

🏆 RG 06

🏆 RG 07

🏆 RG 08

🏆 WB 08

🏆 AO 09

🏆 RG 10

🏆 WB 10

🏆 US 10

🏆 RG 11

🏆 RG 12

🏆 RG 13

🏆 US 13

🏆 RG 14

🏆 RG 17

🏆 US 17

🏆 RG 18

🏆 RG 19

🏆 US 19

🏆 RG 20

¡¡Y EL 21º DE @RafaelNadal!! ¡Campeón del #AusOpen 2022 y REY de los Grand Slam!! 👑

♥ LEYENDA ♥ pic.twitter.com/RcFmQNdf2a

— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 30, 2022