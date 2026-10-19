Carvajal ya está listo: entra en la convocatoria para el Getafe – Rayo de este lunes

Dani Carvajal ya está listo para su debut con el Getafe. El defensa madrileño, leyenda del Real Madrid, podría vestir los colores azulones en el partido de este lunes 19 de octubre ante el Rayo Vallecano en el Coliseum.

La llegada del seis veces campeón de la UEFA Champions League al equipo de Bordalás ha sido uno de los grandes movimientos de los últimos meses. El lateral derecho, que estaba actualmente sin equipo, refuerza a un equipo que también está disputando la Conference League esta temporada.

Lo podría hacer en el duelo madrileño ante el Rayo Vallecano de la jornada 9 de la liga frente a su nueva afición (21:00 h). El fichaje de Carvajal, que fue oficial el pasado 13 de octubre, ha levantado pasiones en el campeonato doméstico. Un icono de la última década como él puede ayudar al conjunto azulón.

El lateral de 34 años nacido en Leganés comienza una nueva etapa en su exitosa carrera tras llenar de títulos las vitrinas del Real Madrid. Después de ser capitán del club blanco, Carvajal tuvo que esperar unos meses para ser llamado por un equipo de Primera División como el Getafe.

Con su intensidad y liderazgo habitual, José Bordalás tiene a un nuevo jerarca para un vestuario que quiere seguir sorprendiendo al fútbol español. El defensa español no podrá jugar la UEFA Conference League hasta las eliminatorias, por lo que tendrá que coger ritmo en la competición doméstica.

Podría hacerlo ante un rival que conoce bien, brindando a su público muestras de lo que puede llegar a dar al equipo en los próximos meses. Todo ello, en un Getafe que no parece quedarse ahí y tiene a otro ilustre del madridismo y del fútbol como Sergio Ramos en su lista.

Un equipo caracterizado por pelear y sacar lo mejor en el campo sea cual sea su rival delante. Con la intensidad propia de los conjuntos de Bordalás, Dani Carvajal puede convertirse en una pieza fundamental cada semana para repetir una buena campaña y volver a ‘colarse’ en los puestos europeos.

Los azulones se clasificaron para la UEFA Conference League tras derrotar a Partizan en ida y vuelta (3-1 y 2-1), y empataron el primer partido de la fase liga ante el Craiova (1-1) con un gran gol de Nemanja Gudelj en el minuto 81. Buscan avanzar en la tercera competición europea a base de entrega y orgullo. Su próximo partido continental será ante el Lugano el próximo jueves 22 de octubre, pero esta vez en casa y frente a su afición.

Convocatoria del Getafe ante el Rayo

Esta es la convocatoria de José Bordalás para el partido ante el Rayo Vallecano del lunes 19 de octubre (21:00 h):