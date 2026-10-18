Ángel Torres sigue desatado con el Getafe: «Sergio Ramos está en la lista de futuribles»
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El Getafe no descarta hacer más fichajes bombazos. Después de cerrar la llegada de Dani Carvajal, el club azulón sigue viendo el mercado con la posibilidad de seguir trayendo estrellas que no tienen contrato con ningún equipo. Ángel Torres no quiere perder ninguna oportunidad de seguir reforzando el equipo a José Bordalás y el siguiente que ha confirmado que ya existen contactos es nada más y nada menos que Sergio Ramos.
Los últimos días han sido muy moviditos en el Coliseum. El conjunto madrileño tuvo que sudar la gota gorda para tener el permiso de la Liga y así poder fichar a Carvajal, pero el presidente del Getafe no cierra la puerta a que una estrella como el andaluz pueda llegar en las próximas semanas después de haber mantenido conversaciones con su hermano y representante, René Ramos.
Ambos abordaron el posible fichaje del exjugador del Real Madrid y Sevilla, aunque también quiso aclarar que «no es un fichaje prioritario» por la presencia de seis centrales ya en plantilla. Torres reconoció que el Getafe estaría dispuesto a incorporar al exjugador del Real Madrid si se presentara la oportunidad.
En declaraciones a RNE, el presidente del Getafe respondió «Sí» cuando le preguntaron si ficharía a Sergio Ramos en caso de que estuviera «a tiro», antes de confirmar que ya se han producido contactos con su entorno: «He estado hablando con su agente, su hermano». Sin embargo, el máximo mandatario del Getafe explicó que las necesidades actuales del equipo que dirige José Bordalás pasan por reforzar otras demarcaciones, especialmente las bandas, y que la posición de central está suficientemente cubierta.
«Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite… El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles», afirmó. Torres tampoco descartó que la operación pudiera retomarse en el mercado de invierno, aunque insistió en que el club lleva tiempo interesado en el futbolista y que su posible incorporación dependerá de las necesidades deportivas de la plantilla.
«Podría venir porque ha ocurrido. Es un tema que llevamos tiempo detrás. Pero no era la prioridad, la prioridad era conseguir bandas y, si no es así, pues igual, si no ahora, en enero, si trajéramos un central… Pero ahora esa posición la tenemos bien cubierta», manifestó. De esta manera, el presidente del Getafe dejó abierta la puerta a una posible llegada de Sergio Ramos, aunque supeditada a la planificación deportiva del club y a las prioridades marcadas por Bordalás.
Sergio Ramos sigue buscando nuevo equipo
Sergio Ramos, de 40 años, se encuentra sin equipo desde que abandonó el Monterrey mexicano a finales de 2025. Su último partido oficial lo disputó el 6 de diciembre de ese año, en la derrota por 3-2 frente al Toluca en las semifinales del torneo Apertura.
Su posible incorporación al Getafe supondría el reencuentro con Dani Carvajal, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y que acaba de fichar por el club azulón hasta el 30 de junio de 2027. También suenan oteos de fichajes como Parejo o Jadon Sancho. Los madrileños, que tendrán que compaginar Liga, Copa y Conference, quieren aumentar su plantilla y Sergio Ramos aparece en la lista que podría traer el siguiente bombazo desde el Coliseum.