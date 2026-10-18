Ángel Torres sigue desatado con el Getafe: «Sergio Ramos está en la lista de futuribles»

El Getafe no descarta hacer más fichajes bombazos. Después de cerrar la llegada de Dani Carvajal, el club azulón sigue viendo el mercado con la posibilidad de seguir trayendo estrellas que no tienen contrato con ningún equipo. Ángel Torres no quiere perder ninguna oportunidad de seguir reforzando el equipo a José Bordalás y el siguiente que ha confirmado que ya existen contactos es nada más y nada menos que Sergio Ramos.

Los últimos días han sido muy moviditos en el Coliseum. El conjunto madrileño tuvo que sudar la gota gorda para tener el permiso de la Liga y así poder fichar a Carvajal, pero el presidente del Getafe no cierra la puerta a que una estrella como el andaluz pueda llegar en las próximas semanas después de haber mantenido conversaciones con su hermano y representante, René Ramos.

Ambos abordaron el posible fichaje del exjugador del Real Madrid y Sevilla, aunque también quiso aclarar que «no es un fichaje prioritario» por la presencia de seis centrales ya en plantilla. Torres reconoció que el Getafe estaría dispuesto a incorporar al exjugador del Real Madrid si se presentara la oportunidad.