Carvajal, en su presentación con el Getafe: «Mi compromiso es máximo hasta para hacer una tortilla, quiero competir»

Dani Carvajal ha sido presentado como nuevo jugador del Getafe, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con Toni Muñoz, director deportivo de la entidad. El lateral derecho ha dejado claro que estará hasta el final de temporada, que no hay cláusula liberatoria y que su compromiso «es máximo». Ha dejado claro que ha rechazado ofertas mejores, de equipos de Champions y que el club azulón es el que mejor le encaja por su situación personal.

«El que me conoce lo más mínimo sabe que mi compromiso es máximo, jugando en el Madrid, aquí o haciendo una tortilla», ha señalado sobre los que puedan dudar de que venga a apurar sus últimos días en el fútbol. Carvajal ha señalado que «no es el contrato» de su vida y que, por ello, no ha hecho «ningún esfuerzo» para decidirse por el Getafe. «Todas las condiciones se han dado a favor. Quiero competir. Este es un proyecto que me encaja y no creo que nadie dude de mi compromiso», ha puntualizado.

Sobre las ofertas que ha rechazado, Carvajal ha señalado que tuvo «opciones de jugar en Champions», pero que el Getafe le encajaba porque su «prioridad» son su mujer e hijos. «Si las condiciones se dan, creo que este destino es el mejor. Cada uno sabe la situación personal que tiene en su casa y a mí este me motiva mucho», ha reflejado.

«Cuando acabé contrato, la cabeza me pedía un cambio de aires, salir a otro país, pero no se daban las condiciones idóneas y una vez fue acabando el verano, quien me conoce bien sabe que mi vida es jugar al fútbol y más después de estas lesiones, estaba deseando encontrarme conmigo mismo», ha señalado de nuevo al respecto.

Ha desvelado que estará «toda la temporada» en el club, sin cláusula liberatoria, «salvo que alguien quiera pagar 50 millones», ha señalado entre risas. No se imagina todavía jugando contra el Real Madrid: «Lo único que me imagino es que me ponga el lunes a jugar contra el Rayo. No me voy a inquietar. Me apetece mucho estar aquí. Sueño con el siguiente partido».

Después de una carrera plagada de éxitos, como integrante del mejor Real Madrid de la historia, Carvajal llega ahora al conjunto azulón. Un fichaje que ha despertado máxima expectación y que no ha sido sencillo, dado que Ángel Torres ha tenido que avalar ante la Liga para que le dejasen inscribirle. «Todos intentamos aportar y ver la manera en la que se pudieran dar las cosas para poder fichar, dependía también de la Liga. El límite ha sido un poco más complejo», ha señalado.

Al fichar por el Getafe, le ha sorprendido la expectación que ha generado su fichaje: «En el Madrid vives a la sombra de las grandes estrellas, aunque sea el segundo jugador con más títulos en la historia del club y el canterano con más títulos. No me esperaba esta expectación. Estoy encantado, llego a casa con una sonrisa de oreja a oreja; todos los mensajes de la afición son de muchísima suerte y es un golpe anímico para luchar y coger esto con muchas ganas».

Carvajal, ilusionado en el Getafe

También ha hablado de José Bordalás, el gran arquitecto de este equipo, del que ha señalado que su impresión ha sido «muy buena» y con el que comparte «la manera de entender este deporte». «Es un míster con mucha experiencia, exigente, que intenta sacar lo mejor del jugador», ha apuntado sobre su nuevo entrenador.

En esta etapa, el lateral no renuncia a volver con la Selección: «No me perdí ningún partido, todos saben lo que significa para mí este país y vestir la camiseta de la Selección. He hablado mucho con mi mujer de esto, si volvemos a Europa y estamos a alto nivel. Nunca diré que nunca más vestiré la camiseta de la Selección. En el momento que no me manden por diferentes motivos será otra cosa».

Por último ha hablado sobre lo que ha sido trabajar en solitario este tiempo: «Es duro entrenar solo, le das vueltas a la cabeza. Trabajas por algo que puede llegar y estar preparado. Cuando menos lo esperas, ya estás. Me encuentro bien físicamente, me falta esa chispa de entrenar con un equipo, lo iré cogiendo con las sesiones. Pero estoy trabajando fuerte y, si el míster lo quiere, estaré listo para este mismo lunes».