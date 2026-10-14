Carvajal revela el motivo madridista detrás de su dorsal en el Getafe: «A Joselu le fue muy bien»

Dani Carvajal no olvida su pasado madridista en su reciente fichaje por el Getafe. El lateral jugará esta temporada en el conjunto azulón después de terminar su etapa en el Real Madrid el pasado verano y seguirá viviendo en la capital para seguir disfrutando del fútbol a sus 34 años. Uno de los mayores misterios fue la elección de su dorsal, el ’14’, pero el madrileño ha desvelado el motivo que hay detrás de que escogiera un número que nunca se había puesto en toda su carrera.

Y todo se debe a su cuñado Joselu. Ambos, unidos por los lazos familiares, disfrutaron una temporada juntos en el Santiago Bernabéu. Por aquel entonces, Carvajal lucía el ‘2’ a la espalda y el delantero disputó todo el curso con el ’14’. Una decisión que le dio suerte, ya que conquistó Liga, Champions y Supercopa, siendo el héroe en aquellas semifinales contra el Bayern gracias a su doblete. Dicho número estaba disponible entre los libres y el lateral no se lo pensó dos veces.

«Tenía que escoger entre el ’12’ y el ’14’. Escogí el segundo porque es el que llevó mi cuñado Joselu con el Madrid y le fue muy bien. Ojalá me dé la misma suerte porque lo hizo muy bien», confesó. La razón por la que no pudo coger el ‘2’ que llevó casi una década en el Real Madrid es porque ya estaba siendo usado por Djené, capitán del Getafe, por lo que optó por hacer un guiño madridista que hace recordar tiempos bonitos en el Bernabéu. Joselu recientemente decidió quedarse en Qatar y fichar por el Al-Sailiya a sus 36 años, rechazando la oportunidad de volver a España pese a que tenía ofertas sobre la mesa.

Aunque ambos se encuentran a millones de kilómetros, Carvajal no se olvida de una de las temporadas más gloriosas del Real Madrid, y como no pudo tener el ‘2’, jugará con el ’14’ de su cuñado en el Coliseum. El lateral podría debutar el próximo lunes en casa ante el Rayo, ya que el jueves no puede jugar la Conference al no tener ficha.

Carvajal, ilusionado con el Getafe

«Es una oportunidad muy buena el hecho de seguir aquí en LaLiga, seguir en casa, un equipo como el Getafe me ilusionaba bastante, porque en las últimas temporadas, por tema de lesiones y demás, no he tenido la continuidad que me hubiera gustado tener», expresó en declaraciones a los medios del club ‘azulón’.

El ex jugador del Real Madrid defendió que «tenía muchas ganas de competir», después de acabar contrato a final de la pasada campaña con el equipo merengue. «Quien me conozca sabe que me encanta competir, que para mí el fútbol es mi pasión. Fue, pues, una alegría para mí y para mi familia en casa; la verdad es que desde el primer momento empezamos a avanzar en llegar aquí», dijo.

«Para mí tiene un mérito increíble llevar tantos años en Primera División, incluso este año compitiendo en la Conference después de la gran temporada pasada, y habla muy bien de un equipo trabajador, un equipo que se esfuerza hasta el final, que sabe sus puntos fuertes y los explota al máximo, y eso es clave para seguir en la máxima categoría», alabó al Getafe.

Carvajal confesó que el portero David Soria, canterano del Real Madrid, fue una de las claves para firmar con el equipo del sur de Madrid. «Me decía que, cuando se estaba hablando mucho, si iba a entrenar. Es un tío fantástico, un capitán. Me lo pintaba todo genial y yo creo que también gracias a él puedo estar aquí», relató.

Además, afirmó que tanto él como el técnico José Bordalás tienen «un respeto y una admiración mutua». «Yo creo que vamos a encajar muy bien, no va a haber ningún tipo de problema», señaló el futbolista, de 34 años, sobre el entrenador alicantino. «Me gustaría, más que decirlo, demostrarlo. Demostrarlo con partidos, con entrenamientos, dentro del vestuario, también fuera. Creo que es un poco aportar mi experiencia, mis ganas de volver a jugar, de volver al ruedo. Aportar desde la humildad y desde el respeto, y ayudar al Getafe a conseguir sus objetivos», concluyó durante su primer día como jugador del equipo azulón.