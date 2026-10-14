Bordalás sobre la llegada de Carvajal al Getafe: «Nos ha sorprendido su humildad»

José Bordalás elogió a Dani Carvajal tras fichar por el Getafe en este mes de octubre después de estar sin equipo. El entrenador azulón compareció en sala de prensa en la previa del debut europeo en la Conference League contra el Universitatea Craiova.

«Lo hemos recibido con los brazos abiertos, Getafe es una familia, viene con mucha ilusión, nos ha sorprendido su humildad y sencillez y nos va a aportar muchísimo. Es un gran profesional», señaló el entrenador del Getafe sobre Dani Carvajal.

«Es muy ilusionante este primer partido, somos conscientes de las dificultades, habrá un ambiente bonito y no será sencillo. Queremos hacer un gran partido», comenzó señalando Bordalás en rueda de prensa sobre el partido de Conference.

«Es una competición distinta, con ganas de jugar bien y lograr la primera victoria», comentó el técnico del Getafe sobre la versión que debe dar el equipo tras la derrota en el Camp Nou.

Primeras palabras de Carvajal en Getafe

Después de unos días muy intensos en el club azulón, el lateral de 34 años jugará en el Coliseum hasta final de temporada tras llegar a un acuerdo con la Liga para poder firmar su nuevo contrato.

«Es una oportunidad muy buena el hecho de seguir aquí en la Liga, seguir en casa, un equipo como el Getafe me ilusionaba bastante, porque en las últimas temporadas, por tema de lesiones y demás, no he tenido la continuidad que me hubiera gustado tener», dijo el lateral madrileño.

«Quien me conozca sabe que me encanta competir, que para mí el fútbol es mi pasión. Fue una alegría para mí y para mi familia en casa, la verdad que desde el primer momento empezamos a avanzar en llegar aquí», añadió Carvajal.