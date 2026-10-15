Un zapatazo de Gudelj rescata un punto para el Getafe en su debut en Conference

Un zapatazo desde 25 metros de Nemanja Gudelj permitió el Getafe arañar un punto en su visita al feudo del Universitatea de Craiova. El conjunto dirigido por José Bordalás, que regresaba a competición europea seis años después, tuvo que sobreponerse al empuje del cuadro rumano. Los locales se adelantaron a falta de media hora, por medio de Al Hamlawi, y vendieron cara su piel. El empate llegó a diez minutos del final y contentó a un Getafe que empieza sumando la cuarta aventura europea de su historia.

José Bordalás optó por un once plagado de titulares habituales para su estreno en la fase de liga de la Conference League. La plantilla azulona, corta de efectivos, ya aguarda la inscripción de Dani Carvajal y la posible llegada de otros agentes libres de renombre, como Dani Parejo o Jadon Sancho. No tardó el Getafe en demostrar su dominio sobre el césped. La receta de Bordalás, presión tras pérdida y segunda jugada, comenzó a dar frutos desde el inicio.

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El peligro se concentró por banda derecha, con un incisivo Andrés García desde el lateral al que acompañaron Terrats y Francho. El cuadro del sur de Madrid no tradujo en llegadas muy claras su superioridad, salvo un remate trastabillado de Mayoral en el área pequeña que no encontró portería pasados los 10 minutos de juego.

Pese al dominio azulón, la ocasión más clara de la primera mitad estuvo en las botas del ‘9’ local. Tras un despiste en salida de balón, Al Hamlawi se plantó ante David Soria. El delantero palestino picó el balón por encima del larguero ante la salida del meta, para alivio de los más de 300 aficionados getafenses presentes en Craiova. Tampoco pudo deshacer Francho, que falló en el control cuando se quedaba solo ante Popescu, el empate a cero antes del descanso.

Los locales empujaron en la segunda mitad

El paso por vestuarios no le sentó bien a los pupilos de Bordalás. El Universitatea Craiova mordió de inicio en la segunda mitad y volvió situar frente a David Soria a su delantero. Más escorado en su segundo intento del choque, en esta ocasión el meta despejó el remate centrado de Al Hamlawi. A la tercera fue la vencida para el ‘9’. Una mala entrega de Valou la recogió Cicaldau, que cedió a Al Hamiawi para que, en una buena maniobra desde la frontal, perforara la portería local con un disparo pegado al poste.

Con media hora de partido por delante para darle la vuelta al marcador, el Getafe se vio abocado a atacar el bloque bajo del conjunto rumano. Lo intentó con centros laterales que dieron sus frutos. Primero probó Mayoral, pero la más clara tuvo el sello de Satriano. El uruguayo recibió un envío desde la izquierda que sólo pudo acompañar con el pecho, lo que permitió la intervención sobre la línea de Popescu.

Tras amenazar en los metros finales, el Getafe logró el empate en su intento más lejano. Gudelj conectó un disparo inapelable desde 25 metros que dejó petrificado al meta local y a un Estadio Ion Oblemenco que vio como se le escapaba la victoria a diez minutos del final. Los locales tuvieron la intención, pero les faltó el físico y el juego para volver a adelantarse. El marcador se cerró en tablas, con buenas noticias para un Getafe que comienza sumando en la primera de las seis jornadas de la fase de liga de la Conference.