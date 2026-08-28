El Getafe ya conoce sus rivales en la Conference: Ajax y Brighton los peligros de los ‘azulones’

El Getafe C.F. ya conoce sus rivales en su camino hasta Estambul. Tras superar al Partizan de Belgrado en la ronda de clasificación, el equipo madrileño ha estado presente en el sorteo de hoy, ubicado en el bombo 3. Un camino marcado por la visita al Coliseum del Ajax holandés y del Brighton inglés. Un camino complicado, donde le han caído dos de los grandes cocos del sorteo. El resto de rivales del Getafe en esta fase de grupos serán el Lugano suizo, el Craiova rumano, el Iberia Tbilisi georgiano y el Inter Escaldés andorrano, que se convierte en el primer equipo de Andorra en competir en Europa.

Cabe destacar que en el sorteo el Getafe no podía quedar emparejado en esta fase de grupos con el Lincoln Red de Gibraltar, debido a las normas del sorteo. Unos enfrentamientos que marcan una exigente fase de grupos para el equipo de José Bordalás, que enfrentará los dos partidos más complicados de la fase de grupos en casa. Al igual que para algunos españoles en el sorteo de Champions, el sorteo ha deparado un calendario complicado para los intereses del Getafe, siendo este uno de los menos afortunados de su bombo.

El Getafe ya sabe lo que es ganar al Ajax

El conjunto azulón regresa a Europa tras seis temporadas fuera de competiciones europeas. Casualidades del destino, el sorteo ha vuelto a deparar un enfrentamiento entre el Ajax y el Getafe. El último precedente entre ambos equipos sonrió al equipo español, que logró batir al Ajax en los dieciseisavos de final de la Europa League en la temporada 2019/2020. En aquella ocasión, los azulones vencieron por 2-0 en la ida y supieron aguantar en la casa del Ajax, donde cayeron por 2-1.

Una nueva participación europea que el Getafe afronta con ilusión y que, más allá de esos partidos, ha deparado unos enfrentamientos que van a exigir la mejor versión del equipo de Bordalás. Uno de los trámites más exigentes para los azulones será el partido ante el Brighton inglés. Un equipo que acostumbra durante las últimas temporadas a ocupar las posiciones altas de la tabla en la Premier League y que ha competido durante estas últimas temporadas tanto en la Europa como en la Conference League.

👣🇪🇺 Aquí comienza el camino. ✅ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎𝐒 nuestros rivales en la fase liga de @Conf_League. pic.twitter.com/s9Boiwsdl6 — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 28, 2026

Tras una temporada en la que el Getafe fue de menos a más, certificando la clasificación europea en la última jornada ante Osasuna, su vuelta a Europa le exigirá seguir mejorando para avanzar de ronda. Una nueva aventura que arranca el próximo 15 de octubre con la primera jornada, y que, de llegar a la final, culminará el 2 de junio de 2027 en Estambul.