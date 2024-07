Carlos Sainz: «Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la Fórmula 1»

Se acabó la espera y la incertidumbre. Williams y Carlos Sainz anunciaron en la tarde de este lunes 29 de julio que el todavía piloto de Ferrari fichará por la escudería británica para las dos próximas temporadas y con la opción de prorrogar el contrato. El madrileño ha emitido una carta en sus redes sociales, así como un video explicando los motivos por los que ha tomado esta decisión. Una decisión que estaba empezando a demorarse y él mismo se ha encargado de explicar los motivos.

«Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión», comenzaba explicando el piloto de Ferrari sobre por qué estaba tardando en decidirse.

«Sin embargo, estoy completamente seguro de que Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la F1 y estoy muy orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia corrieron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte», añadió Carlos Sainz en su escrito.

«El objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, en la parte delantera de la parrilla, es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante junto con cada uno de los miembros del equipo», prosigue el español.

«Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Administración de Williams por su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han jugado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo exitoso se encuentra en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de tradición y pura competición, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y tengo muchas ganas de formar parte de él a partir del año que viene», zanjó Sainz.

Williams, feliz de contar con Carlos Sainz

James Vowles, director del equipo, manifestó su sentir con la contratación de uno de los mejores pilotos de la parrilla: «La incorporación de Carlos a Williams es una declaración de intenciones contundente por parte de ambas partes. Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un historial de victorias, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que nos encontramos. Carlos no solo aporta experiencia y rendimiento, sino también un gran impulso para extraer cada milisegundo del equipo y del coche; la combinación es perfecta».

«Con Alex y Carlos tendremos una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla y con una enorme experiencia para guiarnos hacia las nuevas regulaciones en 2026. Su fe en la misión de esta organización demuestra la magnitud del trabajo que se está realizando entre bastidores. La gente no debería tener ninguna duda sobre nuestra ambición y nuestro impulso a medida que continuamos nuestro viaje de regreso a la competitividad: estamos aquí, somos serios y, con el respaldo de Dorilton, estamos invirtiendo en lo que sea necesario para volver a la parte delantera de la parrilla», zanja el director de Williams.