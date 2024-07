¡Carlos Sainz firma por Williams!

Carlos Sainz ya ha deshojado la margarita, confirmándose su fichaje por Williams, por lo que ya tiene equipo en la Fórmula 1 para 2025. Quizá no el que quería, pues su intención era pelear por el título, pero desde que el pasado 1 de febrero se anunciaba su marcha de Ferrari tras el fichaje de Lewis Hamilton por la escudería de Maranello su futuro a corto plazo se antojaba bastante poco alentador con los asientos de las grandes escuderías prácticamente cubiertos. El todavía piloto de Ferrari firma hasta 2026 con la opción de prorrogar el contrato. Así lo ha anunciado la escudería británica.

Finalmente, pasará por la clásica escudería británica, que se había puesto como meta la contratación de un piloto estrella como es el madrileño, con el que le ponen la guinda a un proceso de reconstrucción con una clara línea ascendente tanto económica como a nivel de resultados.

Sainz dijo antes del Gran Premio de España en una entrevista que el desenlace de esta historia no se demoraría mucho más, pero finalmente se dio de plazo hasta las vacaciones. Por tanto, no ha sido hasta después del GP de Bélgica cuando ha tomado su decisión, es decir, seis meses de pura incertidumbre en los que las puertas más atractivas nunca llegaron a abrirse por completo. Él mismo aseguró que todos los que tenían un asiento libre le habían puesto una oferta encima de la mesa, por lo que sólo era cuestión de tiempo para que optase por la más llamativa para él, que a día de hoy es la de Williams.

Red Bull sigue pendiente de la continuidad de Max Verstappen, del que Mercedes no se ha olvidado, pero su contrato hasta 2028 le impedía al español ocupar su asiento. La renovación de Sergio Pérez por dos años más también le cerraba la puerta a priori, pero las dudas con el mexicano le hicieron esperar un poco más. Por otro lado, Mercedes apostará por George Russell como primer piloto y le dará la oportunidad a Kimi Andrea Antonelli, el joven italiano que a día de hoy sigue en la F2. Ferrari prescindió de él y remará con Charles Leclerc y Hamilton y McLaren cuenta con una pareja perfecta compuesta por Lando Norris y Oscar Piastri llamada a ganar el título de constructores.

Todas las opciones atractivas se le habían apagado y a Sainz no le quedó otra que rebajar el listón y decidirse por Williams. La elección ganadora superó a otras como Audi, la cual le obligaba a pasar una temporada por Sauber hasta su entrada en 2026, y Alpine, que tras despedir a Esteban Ocon y renovar a Pierre Gasly todavía sigue con una plaza vacante.

Sainz, viene de lograr un xx puesto en Spa y está xx en la clasificación de pilotos, llegará a un equipo que sólo suma xx puntos en el presente campeonato. Logan Sargeant no seguirá y el piloto español formará dupla con Alex Albon, la revelación del pasado Mundial que ahora mismo se encuentra algo estancado en el equipo con sede en Wantage debido al bajo rendimiento de su monoplaza.

Aun así, la apuesta por el futuro de Williams es alentadora y buscarán su gran oportunidad en 2026, acertando con las modificaciones a las que obligará el nuevo reglamento. Su jefe será James Vowles, que llegó hace apenas un año procedente de Mercedes. Otro de los nombres importantes con el que se encontrará Sainz es Pat Fry, rebotado de varios equipos pero con amplia experiencia en la F1.

Lo de Williams y Sainz es, salvando las distancias, un movimiento similar al de Aston Martin con Alonso. Una escudería con mucho poder económico que le ofrece el oro y el moro a un piloto con el que espera poder reinar en un futuro no muy lejano. Para ello invertirán todos los recursos de los que disponen en un coche ganador que querrá probar el español, que después de varias semanas dándole vueltas a la cabeza ha visto en el inglés el proyecto que más le convence. Además, no hay que pasar por alto el factor de que Mercedes les motorice a partir de 2026.

BREAKING: Carlos Sainz will join the team for ’25, ’26 and beyond 🤩​

BIENVENIDO, CARLOS! 🤝

Read the full story ⬇️

— Williams Racing (@WilliamsRacing) July 29, 2024