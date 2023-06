Carlos Sainz reconoce las dudas con su futuro en Ferrari

Carlos Sainz ha expresado las dudas sobre su futuro en Ferrari. El piloto español tiene contrato con la escudería italiana hasta que acabe el Mundial 2024, pero sabe que su futuro no está asegurado más allá, e incluso también podría ocurrir que la relación se rompiera el próximo invierno. Aún así, él está convencido de que la vía más accesible para convertirse en campeón de la Fórmula 1 en algún momento pasa por renovar y seguir corriendo vestido con el mono rojo.

El madrileño comenzó haciendo un balance de las dificultades con las que se está encontrando en su monoplaza, en lo que está siendo su cuarta temporada como piloto de la escudería italiana: «No ha sido un comienzo de temporada fácil para mí, Leclerc y yo empujamos al límite, pero hemos tenido un par de fines de semanas extraños. De repente, el coche se comportaba de manera impredecible en alguna calificación. Y cuando no entiendes inmediatamente lo que pasó, no es fácil desde el punto de vista de los pilotos ni del equipo».

«Ha habido casos en los que teníamos la sensación de que habíamos dado dos pasos atrás, por lo que es complicado de gestionar. En estos escenarios es importante tener un liderazgo fuerte y un grupo unido, estamos haciendo un camino juntos y no es fácil con todas las críticas y dudas que nos rodean, pero estamos dando lo mejor de nosotros», prosiguió Sainz haciendo referencia a los rumores generados sobre su futuro.

Al ser preguntado por su futuro, fue rotundo sobre la situación que le descoloca a la hora de competir en un Mundial. «No quiero mentir, no me gusta empezar una temporada sabiendo que es mi último año de contrato, quiero saber lo que me espera a largo plazo. He tenido experiencia previa con Red Bull y Renault, y sé que no saber cuál es tu futuro no es la situación ideal para un piloto profesional», afirmó en una entrevista concedida a Motorsport.

Cerrarlo cuanto antes

«Por eso, una de las prioridades durante el próximo invierno será aclarar mi posición, entendiendo que para mí el principal objetivo es ganar algún día al volante de un Ferrari, algo que he dejado claro muchas veces. Esta será mi prioridad de invierno, si no es posible me veré obligado a buscar en otra parte», insistió.

El español también se mojó sobre las especulaciones y críticas que envuelven a su escudería cuando los resultados no son los mejores. «Creo que Ferrari, cuando no ganas, siempre es objeto de críticas, es Ferrari, y es algo que me trataron de explicar mil veces antes de venir a este equipo, y yo siempre respondía ‘no te preocupes, «me acostumbraré’», sentenció Sainz.