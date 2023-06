Fernando Alonso arremete contra la Fórmula 1: «Nos disparamos en el pie, es vergonzoso»

El fin de semana en el Gran Premio de Canadá no arrancó de la mejor manera posible para ningún piloto. La primera sesión de entrenamientos libres fue cancelada por un problema en el circuito de cámaras utilizado por los comisarios, un inconveniente que ni mucho menos pasó desapercibido para Fernando Alonso.

El asturiano presenció, entre otras cosas, como Pierre Gasly, piloto de su antigua escudería, Alpine, se quedaba tirado en mitad del recorrido de Gilles Villeneuve. Este incidente se debió a que por las pantallas se veía al monoplaza del francés en el pit-lane, cuando en realidad se encontraba en pista, puesto que las imágenes llegaban con medio minuto de retraso.

Aún así, el incidente fue solventado a tiempo para los segundos entrenamientos libres, en los que Alonso quedó cuarto. No obstante, esta no fue razón suficiente para evitar que el de Aston Martin rajara contra la Fórmula 1 tras lo sucedido. Un tiro «en el pie» es como define el español lo acontecido en Montreal.

«Lo siento fundamentalmente por los fans. Vinieron muy pronto al circuito y no fuimos capaces de darles unos libres 1. De vez en cuando siento que como deporte nos disparamos en el pie. Estas cosas son un poco vergonzosas. No tuvimos tiempo suficiente porque las cámaras del circuito no funcionaban en los libres 1. Con tanto tiempo en este deporte, no teníamos un plan B», criticó Alonso después del segundo y único entrenamiento del pasado viernes.

Lluvia y mejoras

El único aspecto positivo que podemos extraer del fallo en el funcionamiento tecnológico de la Fórmula 1 es que no pasó en calificación ni en carrera, es decir, Aston Martin y Alonso volverán con su paquete de mejoras el resto del fin de semana y mirando de reojo a las previsiones meteorológicas para ver si la lluvia vuelve a arreciar como en la recta final de la segunda sesión de entrenamientos.