La misteriosa ausencia de Melissa Jiménez que dejará solo a Fernando Alonso en el GP de Canadá

Fernando Alonso no podrá contar en el GP de Canadá de Fórmula 1 con el apoyo de su pareja. Melissa Jiménez se ausentará durante este fin de semana de la prueba del campeonato que se celebra en Montreal y no podrá acompañar al piloto asturiano, que busca de nuevo la victoria número 33 de su carrera. La periodista no formará parte del equipo de DAZN que ha viajado al circuito y, en su lugar, será Miguel Portillo quien haga de reportero para la cadena.

La baja de Melissa Jiménez para este Gran Premio no es una novedad. La periodista ya se perdió el pasado año la misma cita del campeonato. Aunque, entonces, no tenía ninguna relación amorosa con Fernando Alonso, algo que ahora sí que sucede.

El equipo de DAZN para la carrera ha desembarcado en Canadá con la notoria ausencia de Melissa. Albert Fábrega, quien acompaña a los circuitos a la reportera, puesto que el resto del equipo se queda siempre en España, ha llegado en esta ocasión acompañado por Miguel Portillo, que será quien le sustituya en el circuito Gilles Villeneuve.

La reportera ha centrado todos los focos después de que hace apenas unas semanas se conociera su relación con el piloto de Aston Martin, a los que ya han pillado a solas y en situaciones más que cariñosas. La bomba saltó justo antes del GP de Mónaco, cuando se les vio juntos en Montecarlo y se confirmó días después tras unas fotos que revelaron su relación.

Melissa, que ha estado en todas las pruebas del Mundial 2023, se perderá la octava cita del campeonato, en la que no podrá arropar a Fernando Alonso en la búsqueda de la 33. El asturiano presentará mejoras en su AMR23 en Montreal, por lo que podría mejorar los resultados de esta temporada, que por el momento son de cuatro terceros puestos y un segundo.