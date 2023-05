Todos los detalles del romance bomba entre Fernando Alonso y Melissa Jiménez, ex de Bartra

El refrán ‘cuando el río suena, agua lleva’ parece ajustarse a la realidad una vez más. Hace unos días publicaron en redes sociales una fotografía de Fernando Alonso en la que se veía de fondo a la periodista Melissa Jiménez, ex mujer de Marc Bartra y madre de sus hijos. Desde entonces, los rumores de romance se dispararon y ahora han vuelto a ser pillados, pero esta vez juntos en un coche con el asturiano como conductor y la reportera de DAZN de copiloto.

Y cada vez hay más detalles de este inesperado romance bomba. Cabe recordar que Alonso anunció hace unos dos meses su ruptura con Andrea Schlager, también reportera que cubre la Fórmula 1. El deportista inició su relación con Melissa justo después de su última ruptura, pues ambos llevan dos meses siendo más que amigos e incluso el asturiano ha ido a visitarla Sitges, donde lleva instalada desde enero con sus hijos.

Tal y como informa la revista Hola, Fernando Alonso y Melissa Jiménez están juntos desde hace un par de meses. Ambos se conocen desde hace muchos años, pues la reportera ha crecido profesionalmente entre los paddocks cubriendo la Fórmula 1. Pero fue hace varias semanas cuando la relación comenzó a ser más estrecha hasta que ya han sido fotografiados juntos en dos ocasiones. Obviamente, este acercamiento ha podido llevarse a cabo con la máxima discreción, sin levantar sospechas, gracias a las profesiones de ambos, pues es normal que coincidan como piloto y periodista sin despertar sospecha alguna.

Pero las fotos juntos en su tiempo libre dispararon los rumores, y después han salido a la luz detalles que hay algo entre ellos. Por ejemplo, aseguran que viajaron juntos a Niza la semana pasada en el avión privado de Alonso. Además, Alonso ya conoce a la familia de Melissa y la comunicadora también a los padres del piloto. De hecho, su intención es que el romance vaya viento en popa para no tener que esconderse en un futuro próximo y proclamar su amor a los cuatro vientos.

Hi everyone. As I posted a few weeks ago, the relationship between Melissa Jiménez and Fernando Alonso is confirmed. I am very proud to have been the first to reveal it. Thank you for your support. God bless you all https://t.co/1IEfvBZSdq pic.twitter.com/AhIzFi52fR

— Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) May 31, 2023