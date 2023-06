Sainz: «Mañana se puede remontar hasta el Top 5»

Carlos Sainz se ha mostrado satisfecho por su octava posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Canadá. A pesar de que cree que tenía potencial para mucho más, aclaró que con las condiciones tan exigentes era complicado mantenerse en pista y se mostró convencido de que podrá remontar este domingo en la carrera. Así habló para DAZN:

Condiciones muy duras

«Ha sido muy duro. También viniendo del golpe en los libres 3 tener que salir y apretar. En la Q2 ha salido bien y la Q3 ha sido una lotería. He levantado un poco en la última chicane para preparar la última vuelta y en ese momento ha llegado la bandera roja, así que no he podido sacar todo el potencial del coche. Probablemente hubiese sido un ‘Top 3’ hoy».

Remontada a la vista

«Ha habido tráfico, pero para todos, no se ha salvado ni uno. Al principio de la Q3 había mucho spray y no veía bien. Estaba todo muy complicado. Vista la situación, yo creo que mañana se puede remontar y volver a un Top 5».