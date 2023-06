Carlos Sainz y Fernando Alonso son los mejores pilotos a una vuelta

El rendimiento de los dos pilotos españoles en el Mundial de Fórmula 1 está siendo prácticamente inmejorable. Carlos Sainz y Fernando Alonso están sacando de donde no hay, sobre todo el primero. Y es que, cuando se trata de realizar el mejor tiempo posible a una vuelta, son ellos dos quienes mandan por encima del resto. Sin embargo, esta temporada, los resultados de los sábados sólo se han traducido en forma de podio en el caso del asturiano.

Si hacemos la media de las posiciones que ocuparon en la parrilla tras la clasificación a lo largo de los siete primeros grandes premios, Sainz y Alonso reúnen los mejores promedios. Pese a estar sexto en la tabla, el madrileño es el piloto más fiable a una vuelta (3,71). Aún así, esa «bofetada» de la que él mismo habla hace que ese óptima cifra se refleje en muy pocos puntos, o ninguno, los domingos.

Sin ir más lejos, el último ejemplo lo podemos encontrar en la carrera del Gran Premio de España. El piloto de Ferrari partía desde la segunda posición, justo detrás del líder Max Verstappen, pero se vio superado en las primeras vueltas por los Mercedes con una facilidad alarmante. Al final, finalizó quinto en la prueba de nuestro país.

El caso contrario es el de Alonso que, aunque ha subido su media tras el fin de semana en Montmeló (4,14), sigue siendo el segundo piloto más consistente este año tanto en qualy como en tandas largas. El asturiano es el tercero en la clasificación de pilotos del Mundial y se ha subido al podio en cinco de las siete carreras disputadas hasta la fecha. De hecho, si todo hubiera transcurrido normalmente en Barcelona, donde su fondo plano quedó dañado tras su salida del asfalto en una curva, el de Aston Martin posiblemente continuaría al frente en cuanto a consistencia se refiere.

Fiabilidad y positivismo

Lo que está claro es que nuestros pilotos están dando razones de sobra para confiar en ellos de cara a lo que resta de temporada. Por un lado, Sainz está siendo un seguro para Ferrari los sábados, al contrario que su compañero Charles Leclerc. Pero esa enorme fiabilidad no está siendo suficiente. El monoplaza de los de Maranello no permite trasladar sus buenos resultados a la clasificación general. Ejemplos como lo sucedido en el circuito de Cataluña demuestran que de donde no hay no se puede extraer más y que, a veces, no basta ni realizando la carrera perfecta.

Por otro lado, Alonso y Aston Martin se han establecido como la máxima competencia para Red Bull, una lucha a la que también se está uniendo Mercedes a marchas forzadas. En Montmeló se produjo el peor resultado de la temporada del asturiano, pero sus cinco podios anteriores la valen para mantenerse en la tercera posición y, como decimos, como el segundo mejor piloto en cuanto a tiempos a una vuelta.

A esperas de lo que suceda en Canadá el próximo fin de semana, donde se avecinan nuevos paquetes de mejoras, tanto Sainz como Alonso están cuajando una de sus mejores participaciones en la Fórmula 1 y han hecho saber a sus aficionados que toda la parte del éxito que esté en sus manos está prácticamente garantizada.