Carlos Sainz: «Era una de las mejores oportunidades del año para ganar antes de irme de Ferrari»

Carlos Sainz se quedó con la miel en los labios y con la espinita de no ganar, pero se mostró muy contento con su resultado en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto español quedó segundo tras una excelente jugada estratégica con la que dejó atrás a Max Verstappen, pero el vencedor fue su compañero de equipo, Charles Leclerc. Doblete de Ferrari en la primera de sus seis últimas carreras y el madrileño feliz.

«Sin duda», respondió a si se había quedado con las ganas del triunfo. «Antes de nada enhorabuena a todo el equipo y a Leclerc por un resultado increíble que nos pone donde queríamos en el campeonato de constructores. Mucha parte de la carrera se iba a decidir en la salida. Verstappen y Norris fueron con el cuchillo y yo me llevé la peor parte. Aun así me conformo con el segundo puesto porque ha sido una buena carrera», añadió.

Así explicó Sainz la clave del segundo puesto y de los resultados positivos que ha logrado este año. Todo lo resume en la diferencia de rendimiento de su monoplaza entre 2023 y 2024 y sobre todo de clasificación a carrera: «Ha sido la fortaleza del coche, lo largo que podemos ir en las tandas y la poca degradación que tenemos. Disfruto más de las carreras que el año pasado. Este año podemos ir en modo ataque sin pensar en los neumáticos. Lo estoy disfrutando mucho y espero que se mantenga así hasta final de año».

Más sobre la salida y las primeras vueltas: «Ha sido uno de esos fines de semana que he estado muy cómodo con el coche. Contento por ver al equipo terminar primero y segundo. Por otra parte pienso qué podría haber sido. He estado algo bloqueado en la salida. Luego un fallo me quitó el DRS, fui el más rápido con el neumático duro… perdí mucho tiempo con el primer stint».

«Espero que haya más oportunidades. Esta era una de las mejores oportunidades del año para ganar con Ferrari, por eso quizá no me veis tan contento», afirmó. «Si hay más oportunidades estad seguros de que las aprovecharé», aseguró.