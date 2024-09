Carlos Sainz: «Lo que he vivido este año no es ideal para rendir al máximo nivel»

Carlos Sainz está a pocos meses de poner fin a su periplo como piloto de Ferrari. El madrileño cambiará de equipo y se unirá al ilusionante proyecto de Williams. Eso sí, dejando la escudería del Cavallino Rampante, la más icónica de la parrilla. El ’55’ ha llevado a cabo una entrevista en el que reconoce que todo lo que vivido esta temporada no ha ayudado a mostrar su mejor nivel dentro de la pista.

«Lo que he vivido este año no es ideal para rendir al máximo nivel como deportista. Todo piloto que quiera rendir al máximo nivel quiere tener su futuro resuelto y no tener que preocuparse por eso, mientras tiene que rendir en una temporada de Fórmula 1», comienza el piloto de Ferrari. Además, la exigencia ha sido máximo estos años en la escudería italiana: «Es un equipo que ya tiene mucha presión y mucha atención y un entorno de alta tensión como en Ferrari».

Por otro lado, Carlos Sainz hace balance de esta primera parte de la temporada, donde en cada fin de semana ha sido preguntado sobre su futuro y donde en julio hizo oficial su fichaje por Williams: «Estoy orgulloso de cómo manejé la primera mitad de la temporada teniendo en cuenta todo lo que tuve que pasar y lo relativamente bien que fue la temporada. Pero creo que hay tiempo de vuelta en el atleta cuando todo está un poco más tranquilo».

«El hecho de que me vaya a final de año me hace pensar que no hay nada realmente malo en mí ni en Ferrari», reconoció el piloto madrileño en una entrevista para New York Times. «Probablemente todavía me quedan entre cinco y diez años de carrera por delante. ¿Por qué cerraría la puerta a un posible regreso?».

Por último, Sainz hace un guiño claro a Ferrari sin guardar rencores pese a que le hayan enseñado la puerta de salida tras fichar a Lewis Hamilton: «Siempre he dicho que, una vez que eres piloto de Ferrari, siempre serás piloto de Ferrari. Nadie te puede quitar eso. He tenido el placer de hacerlo durante los últimos cuatro años y sí, lo voy a disfrutar tanto como pueda».

Williams quiere a Sainz en Abu Dabi

Williams tiene como objetivo adelantar el debut de Carlos Sainz de cara a la próxima temporada. Una vez acabe la última prueba del campeonato allá por el mes de noviembre, la escudería británica con la que firmó a finales del pasado mes de julio quiere y desea que el piloto español se suba a los tests postemporada de Abu Dabi.

Esa es la intención de James Vowles, el que será su jefe desde su llegada a Williams. «Todavía tenemos que llegar a un acuerdo con Ferrari, tiene contrato hasta finales de 2024», dijo en declaraciones que recoge Racing News 365. «Sin embargo, espero verlo en el coche en Abu Dabi», confirmó el hombre que más ha apostado por su fichaje.