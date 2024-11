Carlos Sainz hace autocrítica: «Tercero era lo máximo que podíamos hacer»

Carlos Sainz atendió a la prensa tras el GP de Las Vegas de F1. El madrileño terminó tercero, por detrás de Lewis Hamilton, en una carrera marcada por el lío en la estrategia del equipo Ferrari, que le mantuvo fuera cuando el piloto estaba en el carril de boxes para entrar. El piloto español explicó lo sucedido y comentó que eso no habría variado el resultado porque «p3 era lo máximo que podíamos hacer».

«No hemos tenido un buen día. P3 era lo máximo que podíamos hacer. Los Mercedes hoy volaban. No hemos ejecutado una buena carrera. Hemos tenido problemas de graining con el medio y con el primer duro. Luego, en el último duro, lo he conseguido corregir. He cambiado varias cosas en la conducción y en los settings del volante que parece que ha ayudado y hemos podido acabar la carrera decentemente. Pero no teníamos lo que había que tener para ganar hoy», comenzó diciendo Carlos Sainz cuando le preguntaron por sus sensaciones tras la carrera.

Respecto al lío en la estrategia, el 55 explicó lo siguiente: «Yo veía que con el primer stint de medias la he gestionado bien y he podido pasar a Charles, pero los dos nos hemos ido muy para atrás, con el segundo stint de hards él ha gestionado mejor que yo. Cuando veía que me iba a pasar he pedido al equipo que me metieran en boxes para quitarme del medio de él. Al final no me he metido en boxes, la vuelta que me iba a meter me han mantenido fuera… Nos hemos liado entre todos y no hemos ejecutado una buena carrera. Toca aprender de ello. Entre tercero y cuarto no habría cambiado mucho la cosa».

Al ser preguntado por dónde se perdió la posibilidad de luchar por la victoria, Carlos Sainz lo tenía claro: «En ritmo. Cuando un piloto que sale décimo acaba segundo es que tiene más ritmo que nosotros. George, en el primer stint, nos ha metido 6 o 8 segundos fácil. Así es imposible ganar. Sí que es verdad que en nuestra carrera si hubiésemos parado una vuelta antes con la hard no hubiésemos tenido el lío del pit entry. Ahí te van cuatro o cinco segundos, que creo que es lo que he acabado detrás de Hamilton, pero detrás, tampoco delante».

Sainz felicita a Verstappen

Carlos se rindió a Max Verstappen por su cuarto título mundial y dijo esto sobre el que fuera su compañero en Toro Rosso: «Primero de todo, enhorabuena, porque ha hecho un añazo. Lleva ya varios añazos consecutivos, conduciendo muy bien, a un nivel altísimo. Se merece el Mundial. Ha sabido aprovechar el coche dominante del inicio, ha sabido gestionar un coche peor hacia final de temporada y se merece el título».

Por último, el español comentó que no han cambiado nada entre ayer y hoy: «No ha cambiado nada. Ayer no sabíamos quién iba a ser más rápido, porque no había long runs, no había datos. Y hoy está claro que Mercedes ha sido dominante y ha ganado la partida. Tenía ganas de ganar la carrera, pero no sabía si iba a ser rápido o si los Mercedes iban a ser más rápidos. Simplemente, el coche por alguna razón hoy generaba mucho graining delantero. Con tanto graining delantero era muy difícil atacar. Íbamos todas las vueltas teniendo que salvar mucho neumático y no podíamos hacer el ritmo que queríamos».