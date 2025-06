Carlos Alcaraz vuelve a su talismán Ibiza para celebrar Roland Garros y cargar pilas de cara a Wimbledon

Carlos Alcaraz ya está en Ibiza después de su histórico triunfo el pasado domingo en Roland Garros. El tenista murciano se va a tomar unos merecidos días de descanso antes de afrontar la semana próxima un viaje a Londres para disputar el torneo de Queen’s, que le servirá como antesala para preparar su participación en Wimbledon, donde también defiende título.

El número dos del mundo repite, de esta manera, la liturgia que le llevó a ganar en 2024 Roland Garros y después Wimbledon haciendo un parón de unos días de desconexión en Ibiza. El tenista hizo público su amor por la isla en el reciente documental de Netflix que se tituló A mi manera y donde se descubrieron algunos de sus secretos.

Carlos Alcaraz está de regreso en la isla y tiene libertad de movimientos hasta el jueves cuando ha vuelto a ser convocado por su entrenador Juan Carlos Ferrero. El ex número uno del mundo fue muy explícito después del triunfo de su pupilo en Roland Garros ante Jannik Sinner. «No quiero verle en tres días», dijo en tono jocoso en una entrevista.

El objetivo de Carlos Alcaraz para esta segunda parte de la temporada es revalidar un torneo de Wimbledon en el que ha resultado campeón en 2023 y 2024. El jugador le tiene cogida la medida a la hierba del All England Club, aunque su preparación no sea la más ortodoxa del mundo con este parón en Ibiza.

En su documental en Netflix, el jugador de 22 años admitía que «a ver, en Ibiza… no te voy a engañar. Es fiesta y salir. Fui ahí a reventarme. No sé si está bien decirlo de esa manera, pero fui a salir. Yo lo aprovecho al máximo. A la vuelta, claro, gano en Queen’s y en Wimbledon. No digo que ganase por la fiesta, pero me fueron bien esos días. Y si las cosas van bien, tengo que repetir». Que disfrute Carlos Alcaraz de Ibiza. Bien merecido lo tiene.