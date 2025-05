Carlos Alcaraz – Marozsan: dónde ver hoy en directo por TV gratis y online en vivo el partido de Roland Garros

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en la segunda ronda de Roland Garros 2025 tras superar en su debut al italiano Giulio Zeppieri. Ahora el de El Palmar se tendrá que enfrentar a Fabián Marozsan para meterse en la siguiente fase y seguir manteniendo vivo su objetivo de revalidar el título en este segundo Grand Slam del año. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el partido entre el murciano y el húngaro.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz se estrenó con victoria en esta nueva edición del Grand Slam que se disputa en París ante Giulio Zeppieri. El tenista murciano se impuso al italiano en la primera ronda por la vía rápida al endosarle un 6-3, 6-4 y 6-2, por lo que no cedió ni un solo set. Ahora en la segunda ronda de Roland Garros 2025 se tendrá que enfrentar a Fabián Marozsan en lo que será un choque apasionante en el que Carlitos tiene que ir con todo para no dejarse sorprender y también para acumular el menor número de minutos posible y llegar sin mucha carga a la próxima fase del segundo grande del año. En su debut el de El Palmar fue desplazado de la Philippe Chatrier a la pista Suzanne Lenglen, pero eso no le impidió barrer a su rival y ahora tendrá que batir al húngaro para poder seguir vivo en este torneo y continuar con su objetivo de revalidar este título que ganó por primera vez en su carrera hace un año.

Este 2025 ha tenido de todo para Carlos Alcaraz. Es cierto que ha ganado en Róterdam, Montecarlo y su último triunfo en el Masters 1000 de Roma, pero en el recuerdo queda la eliminación del Open de Australia a manos de Novak Djokovic, en Indian Wells en semifinales contra Jack Draper y en su estreno en Miami. En cuanto a los torneos en España, el murciano no estuvo en el Mutua Madrid Open y perdió la final en el Trofeo Conde de Godó.

La organización ha fijado este Carlos Alcaraz – Marozsan que corresponde a la segunda ronda de Roland Garros 2025 para este miércoles 28 de mayo. La ATP todavía no ha desvelado el horario fijo en el que arrancará este partidazo que jugará el murciano, pero, como es habitual, también dependerá de los choques que se jueguen previamente, esperando que le toque en la Philippe Chatrier.

Hora del partido de Carlos Alcaraz hoy

Después de arrancar su andadura en Roland Garros 2025 con Giulio Zeppieri con una victoria en tres sets, Carlos Alcaraz se ha plantado en la segunda ronda, donde se enfrentará al húngaro Marozsan. El murciano consiguió conquistar el año pasado la Copa de los Mosqueteros, esa que tantas veces se ha llevado Rafa Nadal, y su objetivo es llevarse su segundo galardón de este Grand Slam este año de nuevo.

Este Carlos Alcaraz – Marozsan de la segunda ronda de Ronald Garros se jugará este miércoles 28 de mayo. Estos dos tenistas se han enfrentado en dos ocasiones en el circuito de la ATP con un triunfo para cada uno. En Roma se vieron las caras en 2023 y fue el húngaro el que se llevó el triunfo, mientras que en 2024, en el Masters 1000 de Indian Wells, salió vencedor el de El Palmar.

Dónde ver a Carlos Alcaraz hoy en directo

Eurosport fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de este apasionante segundo Grand Slam del año. Esto significa que el Carlos Alcaraz – Marozsan de segunda ronda de Roland Garros 2025 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Eurosport tiene en diferentes plataformas como Max, Movistar+ o Dazn, entre otros. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que tener contratada alguno de estos medios para poder disfrutar de todo lo que suceda en el torneo parisino.

Por otro lado, todos los seguidores del tenista de El Palmar y amantes de este deporte en general también podrán ver el partido de segunda ronda de Roland Garros 2025 Carlos Alcaraz – Marozsan en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Eurosport o la del resto de plataformas que tienen este canal. Estas apps están disponibles para ser descargadas en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se puede acceder a sus páginas webs con un ordenador. Hay que destacar que Tennis TV no retransmitirá este Grand Slam porque no tiene los derechos de los cuatro grandes.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en Roland Garros 2025. También narraremos en directo y en vivo online juego a juego este Carlos Alcaraz – Marozsan de segunda ronda y una vez termine el choque publicaremos la crónica y las reacciones más relevantes que se produzcan en la capital de Francia.