El capitán Ramos lidera el resurgir del Sevilla

Sergio Ramos lideró al Sevilla el pasado martes en Granada para lograr la primera victoria del cuadro hispalense en Liga en los últimos tres meses. Quique Sánchez Flores debutó en el banquillo con tres puntos muy importantes y el camero fue el líder del equipo con su cuarto gol de la temporada portando el brazalete de capitán.

El líder del Sevilla es Sergio Ramos. El ‘4’ portó el brazalete de capitán en Los Cármenes contra el Granada y lo honró a las mil maravillas. El defensa camero fue el líder del equipo en todas las facetas del juego y se comportó como un capitán en mayúsculas. La victoria del Sevilla contra el Granada comenzó desde el eje de la defensa.

El Sevilla andaba a la deriva tras los últimos resultados que tenían al equipo andaluz al borde del descenso a Segunda. En Granada debutó Quique Sánchez Flores en el banquillo hispalense, convirtiéndose de esta manera en el tercer entrenador de la temporada. El debut fue inmejorable. Portería a cero, tres goles a favor y tres puntos de oro.

El Sevilla no ganaba en Liga desde el pasado 26 de septiembre contra el Almería. Casi tres meses después, el cuadro hispalense volvió a saborear la victoria en la competición doméstica. Una victoria cuyo líder fue Ramos. Quique le cambió la cara y utilizó al capitán Ramos para llevar en volandas al equipo hacia una victoria crucial.

Sergio Ramos, además, anotó, al inicio de la segunda mitad, el gol que sentenció el partido en Granada. Se besó el escudo del Sevilla y lo celebró con rabia junto a la afición sevillista desplazada. El camero lleva cuatro goles esta temporada en 14 partidos oficiales. Misma cifra de goles que anotó la temporada pasada en 45 partidos oficiales con el PSG.

Sergio Ramos se convirtió en Granada en el segundo defensa que alcanza los 75 goles en Liga. Por delante solamente tiene a Fernando Hierro con 105 tantos. El camero anotó su primer gol en Liga esta temporada y sus cuatro tantos los ha metido en los últimos seis encuentros. Los otros tres fueron en Champions (2) y Copa del Rey. Dos de ellos de penalti.

Un golazo de cabeza que fue la guinda al partidazo que realizó Sergio Ramos en Granada. A sus 37 años sigue demostrando que está en un momento pletórico de forma. El ‘4’ lleva cuatro partidos consecutivos jugando los 90 minutos con cinco titularidades seguidas después de superar su última lesión.

Una victoria necesaria, trabajada y merecida. Contento por ayudar con otro gol 🍳. El camino es este. ¡Vamos, @SevillaFC! ⚪️🔴

A necessary, hard-fought and well-deserved win. Happy to help with another goal 🍳.

This is the way to go. Onwards, Sevilla! ⚪️🔴 pic.twitter.com/GlXUv2Eu9a

— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 20, 2023