Oficial: el Sevilla ficha a Quique Sánchez Flores

Ya es oficial: Quique Sánchez Flores entrenará al Sevilla. El conjunto andaluz ha hecho oficial el fichaje del técnico madrileño que acude al rescate del conjunto hispalense que despidió el pasado sábado a Diego Alonso después de la dolorosa derrota ante el Getafe. Sánchez Flores es el tercer entrenador que se sentará en el banquillo del Sánchez Pizjuán en una temporada para olvidar en Nervión. Firma hasta 2025.

«El Sevilla FC y Quique Sánchez Flores han alcanzado un acuerdo para que el técnico se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo, firmando hasta 2025. Enrique Sánchez Flores (Madrid, 02/02/1965), recala en el conjunto de Nervión tras la destitución de Diego Alonso el pasado sábado», reza el club hispalense en un comunicado.

El fichaje de Quique Sánchez Flores era un secreto a voces desde que se anunciara el despido de Diego Alonso y finalmente el Sevilla lo ha hecho oficial en un comunicado publicado en su página web este lunes. El entrenador madrileño firma hasta final de temporada y tendrá la oportunidad de seguir un año más según los objetivos. El primero será revertir la situación de un equipo a la deriva que ocupa la decimosexta posición en la tabla y sólo ha sumado 13 puntos en lo que va de temporada en la Liga EA Sports.

Quique Sánchez Flores ha sido el hombre elegido por la dirección deportiva de un Sevilla que decidió prescindir de Diego Alonso en la noche del sábado minutos después de caer ante el Getafe en el Sánchez Pizjuán. «El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro», anunció el conjunto hispalense antes de que Víctor Orta compareciera en rueda de prensa para explicar los motivos de la destitución de un técnico que en catorce partidos no ha sido capaz de ganar ni en Liga ni Champions. Sólo sumó dos victoria ante Quintanar (0-3) y el Astorga (0-2) en la Copa del Rey.

«Hemos destituido a Diego Alonso. Con todo el dolor de nuestro corazón. Creo que ha habido michas circunstancias que no han sido acordes al trabajo realizado y esto no ha ido acorde a los resultados. Desgraciadamente en esto del fútbol lo primero que se rompe es el entrenador. Aquí estoy ya para anunciar la destitución y no hacerle pasar por el mal tragos de las entrevistas», anunció el director deportivo del conjunto hispalense que también confirmó la necesidad de firmar al próximo entrenador lo más pronto posible.

Quique Sánchez Flores y la urgencia del Sevilla

El Sevilla tenía prisa en anunciar al nuevo entrenador ya que el Granada espera en Los Cármenes el próximo martes en un partido en el que debutará Quique Sánchez Flores. Después, el próximo 23 de diciembre tendrá otra buena prueba de fuego ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El técnico madrileño tiene la difícil misión de levantar a un equipo que sólo ha ganado dos partidos en lo que va de temporada en una Liga EA Sports donde ha sufrido siete derrotas con otros siete empates.