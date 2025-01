Con el tiempo, han salido a la luz nuevos detalles sobre la ruptura entre Pep Guardiola y Cristina Serra, que compartieron más de 30 años de relación. Esta semana, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez comentaron en su pódcast Mamarazzis que la pareja vivía separada desde 2019, y que el desenlace llegó en 2024 tras el anuncio de la renovación del entrenador con el Manchester City por dos temporadas más, hasta 2027.

El anuncio de la extensión del contrato fue el detonante definitivo para una relación que ya mostraba grietas. Cristina Serra optó por regresar a Barcelona para centrarse de lleno en la gestión de la marca de moda de lujo Serra Claret, su principal proyecto empresarial y al que había dedicado gran parte de su tiempo mientras apoyaba a Guardiola en su carrera como entrenador.

Ahora, el diario The Sun ha ido más allá desvelando que Guardiola viajó a Barcelona en octubre, antes de firmar el nuevo contrato, para discutir la situación con Cristina Serra. La reunión tuvo lugar en la Bodega Sepúlveda, restaurante favorito del técnico en la Ciudad Condal, durante una cena que, según testigos presenciales, estuvo marcada por un ambiente de tensión. «Parecían estar tensos», aseguraron quienes los vieron.

Un camarero del restaurante también confirmó el encuentro: «Vino con su mujer hace unos tres meses. Se sentaron en un rincón y las cosas parecían un poco tensas entre ellos. Estaba hablando animadamente. Todos nos quedamos impactados al saber que se habían separado», ha explicado este trabajador en declaraciones al citado diario británico.

Tras esa reunión, Guardiola regresó a Manchester y firmó la extensión de su contrato, que, de cumplirse, lo mantendría una década al mando del Manchester City. Según varias informaciones, la decisión de continuar en Inglaterra fue la gota que colmó el vaso y supuso el divorcio, ya que la familia esperaba que su etapa en el Reino Unido llegara a su fin y que el próximo destino fuera Emiratos Árabes o incluso Barcelona si se tomaba un tiempo sabático. Sin embargo, Pep Guardiola tenía otros planes en mente.

Guardiola y su renovación

Más recientemente, después de las vacaciones del verano de 2024, comenzaron los verdaderos problemas según las Mamarazzis. «Al entorno le extraña no ver a Cristina tras las vacaciones». En octubre existía ya «tanta distancia entre los dos que parte del entorno da por finalizada la relación, porque ven movimientos muy poco habituales y que disparan todas las alarmas», cuentan.

Sin embargo, la clave fue la renovación de Pep Guardiola con el Manchester City. Durante los últimos meses de 2024 se habló mucho de la salida del entrenador catalán del conjunto inglés porque parecía que él daba ya por cerrado el ciclo en el banquillo citizen, pero no fue así. Guardiola finalmente renovó por dos años con el Manchester City, y según estas informaciones Cristina Serra tomó la decisión de romper acto seguido debido a ese nuevo contrato de su marido, que firmó hasta el año 2027.

En cualquier caso, desde el entorno de ambos no se atreven a poner «punto y final» al matrimonio de Guardiola y Cristina Serra. «Podría ser punto y coma, porque dejan abierta la puerta a la reconciliación. No descartan que algún día, quizás lejano, cuando Pep haya dejado la carrera profesional de lado, si él volviera a Barcelona, podrían retomar la relación», detallan las periodistas. Como han querido dejar claro, se trata de una «ruptura meditada, amistosa, sin dramatismos, peleas ni terceras personas» y de momento no se puede asegurar que se haya firmado el divorcio, «pero está sobre la mesa» y un aspecto muy importante a tener en cuenta es el económico.