El calendario da la razón a Ancelotti y Guardiola cobrándose sus 10 primeras víctimas

El fútbol está oficialmente de vuelta un año más y con él un calendario demasiado apretado que ya está castigando a algunos futbolistas con lesiones de gravedad. Casos como el de Thibaut Courtois, Eder Militao, que se han roto el cruzado –uno antes de empezar la Liga y otro en el minuto 50 del debut contra el Athletic– dan la razón al discurso de entrenadores como Carlo Ancelotti o Pep Guardiola.

«Es una batalla perdida. La única solución es que los jugadores se planten y digan que no jugamos. Por lo demás, no hay nada que hacer. Ni con UEFA ni con FIFA. Y encima metiendo más minutos. 110 o 115 minutos cada partido». Ese fue el contundente mensaje del técnico del Manchester City, una protesta en voz alta a la que tres días después se unió el del Real Madrid: «Los más afectados son los jugadores que sufren más lesiones y no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. No sé cuándo cambiará, pero los jugadores son una parte muy importante. Hasta que ellos no se cansen no va a cambiar».

Sólo se han disputado dos jornadas disputadas, pero el tiempo les está dando la razón a dos de los mejores entrenadores del planeta. Además de las dos lesiones que hemos mencionado, otras estrellas de la Premier como Timber, Emi Buendía, Chukwuemeka o Fofana también estarán apartados de los terrenos de juego de seis a ocho meses a causa de esa terrible lesión de rodilla. Una desgraciada lista a la que podría unirse Philippe Coutinho, quien sufrió una lesión en dicha zona durante el último encuentro del Aston Villa y aún está por conocer el alcance de la misma.

Otras lesiones

Lo que está claro es que cuanto más partidos se disputen más oportunidades habrá de que se generen acciones desafortunadas de fútbol que acaben en lesión grave. De hecho, los ligamentos no está siendo la única parte del cuerpo que está castigando a los jugadores en este inicio de año. Existe un caso, el de Christopher Nkunku, que no llegó ni a debutar con su nuevo equipo, el Chelsea. El club londinense no especificó qué parte de la rodilla le mantendrá de dos a cuatro meses sin jugar al fútbol después de lesionarse en un amistoso de pretemporada.

Otros jugadores como Reece James (isquiotibiales) o Kevin De Bruyne (tendón de la corva) también tendrán que hacer un paréntesis en su carrera para recuperarse durante seis y cuatro meses respectivamente. Sin ir más lejos, Koke sólo duró seis minutos en el debut en Liga frente al Granada, ya que tuvo que ser sustituido por molestias musculares.

Y es que, en el fútbol actual, apenas se descansa. Dos meses y un día pasaron desde que la temporada 2022-23 echó el cierre con la final de la Champions en Estambul hasta que se reanudó la competición en España e Inglaterra el 11 de agosto, con el añadido de que el presente curso no acabará hasta el 14 de julio de 2024 con la final de la Eurocopa. Entremedias una oleada de partidos a los que muchos protagonistas, lógicamente, su físico les deja durante una larga etapa en el dique seco.