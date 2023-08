Ancelotti: «Estoy totalmente de acuerdo con Guardiola, meten cantidad para ganar dinero»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Almería y Real Madrid. El encuentro, perteneciente a la jornada 2 de Liga, se disputará en el Power Horse Stadium. Tras ganar en el debut al Athletic, los blancos buscarán la segunda victoria del curso. La gran duda estará en la portería, donde el italiano deberá decidir si apuesta por Lunin o Kepa.

Almería

«Le vimos jugar contra el Rayo el primer partido, no mereció perder. Tiene jugadores rápidos y de calidad. Queremos repetir el encuentro de Bilbao, donde el equipo estuvo bien».

Kepa

«Se está adaptando muy bien a la primera semana de trabajo. Ha mostrado mucha calidad. Mañana seguimos con Lunin, que lo ha hecho bien en Bilbao. En los próximos partidos lo vemos».

Palabras de Guardiola

«Estoy totalmente de acuerdo con esto. Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de minutos y partidos. Para mejor la calidad hay que quitar cantidad. El problema es que no pintamos nada y los que toman la decisión lo hacen en ese sentido. Ven que el fútbol no es tan entretenido y meten cantidad para ganar más dinero. Los más afectados son los jugadores que sufren más lesiones y no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. No sé cuándo cambiará, pero los jugadores son una parte muy importante. Hasta que no se cansen ellos no va a cambiar».

Centrales

«Estamos bien cubiertos en esa posición. Esta semana ha entrenado Marvel, aunque tenemos otros».

Horario del partido

«Se podía jugar un poco más tarde, pero no cambia mucho. No me quejo mucho».

Vinicius y Ancelotti para la UEFA

«No me he dado cuenta de esto. Para mí uno de los mejores, sino el mejor, es Vinicius. Lo piensa el madridismo y para él es suficiente. No hay nada que me pueda sorprender en el fútbol».

Camavinga

«Se ha molestado un poco después del entrenamiento. Mañana lo evaluaremos. Está en la convocatoria y si esta sobrecarga desaparece será titular. Está mejorando mucho».

Arabia

«Los jugadores pueden estar interesados porque Arabia está poniendo mucho dinero para mejorar su liga dentro de las reglas que hay, que es el fair play financiero».

Rotaciones en la portería

«No lo sé. Kepa tiene un nivel muy alto. A Lunin le falta la experiencia y eso es bastante normal para un joven. No vamos a tener rotaciones cuando tenemos partidos cada tres días. Los dos porteros son muy buenos y los dos tendrán minutos».

Lesiones de rodilla

«Es difícil decirlo. Una lesión de rodilla hay que evaluar muchas cosas. Militao estaba muy bien a nivel de fuerza. Courtois igual. No teníamos alarma en ese sentido. A veces hay jugadores con desequilibrio, pero en este caso no. Ha sido mala suerte».

Kroos y Modric

«Están muy bien los dos. La suerte de tener una semana para preparar un partido en una semana. Los dos han entrenado muy bien y están listos para jugar».

Ansu Fati

«Es un joven que tiene mucho talento y que va a tener un gran futuro, y ahí me quedo».

Inventos de Tebas

«El vestuario es sagrado y tener una cámara antes del partido para mí no tiene sentido».

Nivel de Vinicius

«A mí no me importa mucho. Los dos saben lo que ha aportado en estos tres años. Es el que más ha marcado la diferencia. Le falta la continuidad».