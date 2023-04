James Rodríguez se queda sin equipo. El colombiano ha rescindido su contrato con Olympiacos siete meses después de su fichaje. En este tiempo ha tratado de recuperar las sensaciones pasadas, aquellas que le llevaron a ser uno de los mejores jugadores de Sudamérica y a asentarse en la élite europea, pero no ha sido posible. En cinco años, el jugador se ha devaluado más de un 88%, pasando de estar valorado en 80 millones de euros a nueve.

Hasta hace cuatro temporadas, James todavía seguía en el Real Madrid, donde esperaba volver a rendir a un nivel adecuado para lo que exige el club. Volvió al conjunto blanco tras una cesión en el Bayern, donde se asentó como titular en las dos temporadas que estuvo, aunque al final el club no estuvo dispuesto a ejecutar su cláusula de compra. A partir de ahí, volvió a la capital española y comenzó su prematura decadencia.

Zidane no contaba con él, pero a pesar de todo le dio una oportunidad en los primeros partidos. Una derrota en Mallorca a la vuelta de un parón y sus constantes problemas físicos acabaron sentenciándole. Ancelotti, con el que ofreció su mejor nivel, le llamó a filas en el Everton, donde las lesiones tampoco le dieron tregua. Se marchó a Qatar con la salida del técnico en el verano de 2021, al Al Rayyan, confirmando su declive a los 30 años.

Después de una temporada en el emirato, volvió a Europa con el objetivo de volver a sentirse importante. Lo hizo en Olympiacos, donde se reencontró con su ex compañero Marcelo. Pero su andadura en El Pireo no ha sido todo lo productiva que esperaba. Pese a ser un habitual en los planes del equipo, la falta de entendimiento a la hora de ampliar su contrato le ha llevado a romper con el club, justo un día después de quedar fuera en Copa ante el AEK, en un partido en el que no jugó ni un minuto.

James se queda por primera vez en su carrera sin equipo. Lo hace siendo un jugador valorado en nueve millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, lo que le convierte en uno de los agentes libres más cotizados del mercado. Sin embargo, el futbolista colombiano ve como su prometedora carrera, que explotó en 2014 después de sobresalir en el Mundial, ha terminado por diluirse.