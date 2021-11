Sergio Busquets compareció ante los periodistas antes de la final que la selección española disputará ante Suecia en el estadio Olímpico de La Cartuja. Tras ser suplente frente a Grecia, ya que estaba apercibido y Luis Enrique le quiso proteger, el capitán será titular contra el combinado sueco. El jugador del Barcelona aseguró que «es un lujo tener a Luis Enrique como seleccionador».

Xavi e Iniesta

“Supone mucho orgullo por lo que he vivido y por superar a dos compañeros. Muy satisfecho por todo”.

Objetivo

“El objetivo tiene que ser el mismo. Ir a por la victoria, que es lo que hacemos en todos los partidos. Hay que ser un conjunto fuerte y competitivo. No hay que cambiar de idea”.

Dani Alves

“Es una alegría. Ya sabemos el jugador que es. Viene con otra edad, pero sabiendo lo profesional que es nos aportará muchísimo. También dentro del vestuario. Ojalá nos vaya a todos muy bien”.

Valor a la clasificación

“Se ha hecho un gran trabajo y no es nada fácil. Siempre hay selecciones que mejoran y eso dice mucho de la Selección. Ojalá podamos mejorar nosotros”.

Momento físico

“Me encuentro muy bien. Estoy disfrutando mucho y hay un seleccionador que confía en mí. Yo después de la Eurocopa dije que no era el momento y visteis que aquí sigo. El objetivo es estar en el Mundial y si me encuentro bien ojalá pueda seguir unos partidos más”.

Árbitro

“Esperemos que tenga el mejor arbitraje posible y pase desapercibido”.

Xavi

“Como jugador es uno de los mejores, sino el mejor, de la historia de España. He tenido la suerte de estar con él. Hemos sido socios muchos años. Ojalá le pueda igualar mañana y en un futuro superar. Es un orgullo. Y como entrenador le deseo lo mejor. Sé como ve el fútbol. Seguro que ha aprendido muchísimo y al final es el beneficio”.

Luis Enrique

“Es un entrenador top. De los mejores del mundo por todo lo que has conseguido. Sé el trabajo que hace, lo que trabaja y como se muestra dentro del grupo. Nos da soluciones que luego se cumplen. Es un lujo tenerlo en la selección porque este tipo de entrenadores suelen ser de club”.

Diferencia con el Barcelona

“Soy el mismo siempre. Al final depende de muchas cosas y a veces se exagera un poco dependiendo del ambiente y las circunstancias. No hay dos equipos iguales. Al final yo siempre intento hacer mi trabajo. Luego ya que me valoren más o menos no depende de mí. Me he sentido valorado por todos. Ahora empieza una nueva etapa en el club y ojalá nos vaya muy bien. Tengo que disfrutar”.