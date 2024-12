Bucero busca un hombre de paja para sustituir a Berta

Carlos Bucero busca a un hombre de paja para sustituir a Andrea Berta, cuya salida del Atlético es inminente, tal y como adelantó OKDIARIO el pasado uno de noviembre. El nuevo director deportivo del Atlético estará a las órdenes de Simeone y del propio Bucero, que son los que tienen ahora mando en plaza para la planificación del equipo. Hay varios nombres sobre la mesa, pero lo que es seguro es que el elegido será alguien de la cuerda del director general de fútbol que nombró en enero Miguel Ángel Gil, ahora mismo en la cresta de la ola avalado por los buenos resultados del equipo.

Pese a que se les ha fotografiado juntos en los últimos días, la relación entre Carlos Bucero y Andrea Berta, que lleva en el club desde 2013 y que desde 2017 era director deportivo, es ahora mismo insostenible. El italiano finaliza contrato el 30 de junio y ya se daba por hecho que no renovaría, pero lo que parece seguro en estos momentos es que ya no comenzará 2025 en el Atlético o, a lo sumo, para salvar las apariencias, se mantendrá hasta el final del mercado el 31 de enero. Por eso el director general de fútbol ha iniciado un casting en el que están Antonio Cordón, Juanfran Torres o Pablo Ortells, el director de fútbol del Real Mallorca, que parece complicado que pudiera aceptar la oferta -si es que le llega-, no sólo porque tiene contrato en vigor, sino además porque difícilmente daría el sí a un cargo en el que sería un mero comparsa.

La realidad, como también adelantó OKDIARIO, es que la complicidad entre Carlos Bucero y Diego Pablo Simeone es absoluta desde el pasado verano, cuando entre los dos decidieron las altas y las bajas, situación que se prolongaría en el próximo mercado de invierno en el que el Atlético busca dos futbolistas, un centrocampista y un jugador que pueda actuar por la banda izquierda. Bucero, muy cercano a Jorge Mendes, tiene máximo poder en plaza y ahora mismo cualquier decisión deportiva pasa por su despacho, con Miguel Ángel Gil atento a otras tareas. El sustituto de Berta debe tener eso muy claro si no quiere correr la misma suerte que el italiano.