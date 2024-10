Brutal ataque de un ex portero internacional a Marcelo Bielsa: «Es un vil socialista»

Marcelo Bielsa, ex entrenador del Athletic Club de Bilbao o Leeds United, entre otros equipos, está siendo muy criticado en los últimos días a raíz de una crítica que Luis Suárez le hizo recordando su etapa como seleccionador de Uruguay. «Se hizo una reunión para pedirle que al menos nos dijera buen día», dijo el ex jugador del Barça. Tras ello, el último en criticar a Bielsa ha sido José Luis Chilavert, mítico portero uruguayo, que ha arremetido todavía más con el técnico argentino.

«Es un vil socialista, pero con Mercedes Benz», señaló Chilavert, que recordó que «Bielsa me faltó el respeto como profesional». Además, el que fuera portero del Real Zaragoza tres años (entre 1988 y 1991), famoso por marcar goles al tirar faltas y penaltis, criticó de forma muy dura a Marcelo Bielsa: «Le molesta los líderes mayores a él, por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él».

Así, José Luis Chilavert se sumó a las críticas de Luis Suárez, que ya supusieron un terremoto en Uruguay, e incluso fue más duro con el técnico argentino, que es actualmente entrenador de la selección uruguaya. Suárez se retiró hace un mes del combinado nacional y hace unos días rajó contra Bielsa. «Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron y que duelen, pero había que callar por respeto a la selección en ese momento», señaló Suárez.

Chilavert ha sido más duro. «Se cree más importante que los jugadores, por eso no dirige a los grandes clubes en Europa como el Barcelona o Real Madrid. Siempre dirige clubes de mediana categoría porque a los chicos les puede maltratar, pero a los más experimentados, imposible», comentó el ex portero paraguayo.

Así, Chilavert, que coincidió con Bielsa en Vélez Sarsfield, contó hasta una anécdota con el técnico del año 1998. «Maltrató a un compañero y salté en su defensa. Le dije de todo en la cara de lo que pensaba de su figura. Ahí empezamos el lío. Me sacó la capitanía y me prohibió patear tiros libres», explicó Chilavert, que tiraba las faltas en sus equipos pese a ser portero, en declaraciones a la radio paraguaya Ñandutí.

Las durísimas palabras de Chilavert sobre Bielsa

Las críticas de José Luis Chilavert a Marcelo Bielsa siguieron: «Utiliza palabras muy ofensivas, a un compañero lo trató de cobarde. En un partido contra Gimnasia de Jujuy salí igual a patear un tiro libre, convertí un gol y mis compañeros no me querían abrazar, miraban al técnico». Fue entonces cuando Chilavert también llamó a Bilesa «un vil socialista, pero con Mercedes Benz».

Luis Suárez, unos días antes, desveló una tensa conversación con Bielsa: «Voy a una conversación con él, me siento frente a él, le estoy hablando entre cinco y seis minutos, mirándolo a la cara, diciéndole que los jugadores estábamos con él, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara. Me miró y me dijo ‘Muchas gracias, Luis’. Y me levanté y me fui. No me contestó nada en los cinco o seis minutos que lo estuve mirando».