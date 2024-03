Chilavert pega otro cante con su vergonzoso ataque a Vinicius: «El fútbol es para hombres»

José Luis Chilavert, ex portero paraguayo más mediático por lanzar faltas y por sus cantadas bajo los palos que por sus buenas actuaciones en la portería, ha dejado en sus redes sociales un mensaje vergonzoso, propio de otro siglo, en el que ataca a Vinicius después de que el delantero del Real Madrid denunciar en rueda de prensa el racismo que sufre en los campos de España que tiene que visitar con el equipo blanco.

«Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres», rezaba el lamentable comentario que ex guardameta internacional escribió como respuesta a una publicación en la que se mostraba el momento exacto en el que Vinicius tenía que interrumpir su conferencia de prensa invadido por las lágrimas al hablar de las desagradables situaciones que sufre con el racismo como tema central de su denuncia.

Sin duda, una publicación en redes sociales que dará mucho que hablar, intolerable en pleno siglo XXI y que no ayudará a resolver la situación que vive Vinicius por parte de algunos racistas que acuden al fútbol a insultar y a dar rienda suelta a sus miserias. Desde luego, no es el mensaje que se pueda esperar por parte de un ex jugador que conoce el mundo del fútbol mejor que nadie y que quiere iniciar una carrera política en Paraguay.

La confesión de Vinicius

Vinicius, que solo tiene 23 años, lleva años siendo foco de críticas desmesuradas, insultos, memes y, desde hace un tiempo a esta parte, también gritos racistas en muchos de los estadios que visita con el Real Madrid. En la conferencia de prensa previa al España-Brasil que se disputa en el Santiago Bernabéu y que, precisamente, pretende ser un altavoz contra el raciscmo, el delantero carioca se derrumbó y comenzó a llorar cuando intentaba explicar cuál era su sentimiento con respecto a los insultos que está sufriendo.

Vinicius, incluso, llegó a confesar entre lágrimas que cada vez tenía menos ilusión por jugar al fútbol, algo que impactó a todos los aficionados al deporte rey. Desde que terminó la rueda de prensa, el jugador del Real Madrid comenzó a acumular y recibir mensajes de apoyo por parte de seguidores e instituciones, como fue el caso del Cádiz, que rápidamente emitió un comunicado mostrando todo su apoyo a la estrella del equipo blanco y de la canarinha.

Sin duda, con sus declaraciones Vinicius ha conseguido llevarse todos los focos antes de un encuentro contra España que, más allá de ser amistoso, buscaba remover conciencias y acabar con el problema del racismo. El tema principal está sobre la mesa y ahora corresponde a las diferentes aficiones responsabilizarse de su comportamiento y de devolver la tranquilidad y la paz en el fútbol.

Pero las instituciones y autoridades competentes también deben estar preparadas para actuar contra aquel que rebase las líneas rojas, algo que también constituyó una queja por parte de Vinicius. El jugador también denunció las sanciones tan laxas, en muchas ocasiones inexistentes, con las que se castiga a los que profieren insultos y gritos racistas.