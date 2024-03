El Cádiz se vuelca con Vinicius tras sus lágrimas en rueda de prensa: «Estamos contigo»

El Cádiz mostró su apoyo públicamente a Vinicius Junior tras derrumbarse en la rueda de prensa previa al España-Brasil que se jugará el próximo martes en el Santiago Bernabéu. A través de sus redes sociales, el club gaditano expresó que «en la lucha contra el racismo, no hay colores» después de lo sucedido este lunes cuando estaba compareciendo ante los medios de comunicación en Valdebebas.

Y es que el jugador del Real Madrid, antes de un partido bastante especial para él al tratarse de vestir la camiseta de su selección en su estadio, no ha podido contener las lágrimas al ser preguntado acerca de la lucha que encabeza contra el racismo. Son muchos los campos de España en los que se han proferido cánticos racistas contra Vinicius y esa situación ha acabado por destrozarle en un día que se debería estar hablando de fútbol.

«Estamos contigo, Vinicius», añadió el Cádiz en una escueta publicación de su perfil oficial. El mundo del deporte está con Vinicius y prueba de ello es que este mismo lunes un antiguo compañero suyo, Raphael Varane, también se volcó con el brasileño: «Eres poderoso. Eres especial. Tus sueños y tu inspiración son más fuertes que cualquier palabra que pueda usarse en tu contra».

You are powerful. You are special @vinijr ✊🏾

Your dreams and inspiration are stronger than any words that can ever be used against you. pic.twitter.com/a47MWEDRHa

— Raphaël Varane (@raphaelvarane) March 25, 2024