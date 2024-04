Brutal ataque contra Pep Guardiola en Inglaterra: «Es falso, ¿de qué se queja?»

El Manchester City se clasificó para la final de la FA Cup, donde se enfrentará al Manchester United, pero Pep Guardiola se quejó tras eliminar al Chelsea en esa semifinal del duro calendario que tiene su equipo y del poco descanso que les habían dado entre la eliminatoria ante el Real Madrid -perdida en penaltis- y ese duelo de FA Cup. Guardiola cargó contra los organizadores del fútbol inglés, entre los que está la BBC, la televisión pública británica.

«Es inaceptable, realmente inaceptable», comentó Guardiola tras acabar la semifinal de la FA Cup. Se refería a jugar el sábado, tan sólo tres días después del duelo ante el Real Madrid, en el que además se disputaron 120 minutos: «Es imposible esto por la salud de los jugadores. No es normal, no es normal. Como ganamos tengo el coraje de decirles que no es posible».

Esos ‘lloros’ por el calendario han acabado por cansar a parte de los analistas de Inglaterra, que cargaron contra Pep Guardiola por sus continuas quejas. «No es culpa de la BBC que el partido del City contra el Real Madrid llegara a la prórroga. No podían prever eso», dijo Ian Ladyman, uno de los comentaristas del fútbol inglés más famosos en el país, sobre las quejas de Guardiola. Las semifinales de FA Cup entre Manchester City y Chelsea se jugó en Wembley el sábado.

«El Manchester City debe jugar unos 59 partidos esta temporada, el Liverpool jugó 62 partidos en la campaña 1976-77, cuando casi gana el triplete y sólo había un cambio por partido…», recordó Ian Ladyman, analista también del Daily Mail. Y siguió con su brutal crítica a Pep Guardiola: «Hablar sobre el bienestar de los jugadores es falso porque si los clubes se preocuparan por la salud de los jugadores se estarían preguntando «¿por qué aceptamos una Liga de Campeones ampliada la próxima temporada en la que habrá más partidos?».

Fue entonces cuando Ladyman recordó a Guardiola que el City ha participado en diferentes competiciones a lo largo de la temporada y que no se preocupó de la salud de los jugadores: «¿Por qué acordamos ir a Arabia Saudí en Navidad para jugar el Mundial de Clubes? ¿Por qué vamos a jugar el Mundial de Clubes ampliado en el verano de 2025? Y hay giras de pretemporada a Australia, China, Estados Unidos y todos los lugares a los que van los grandes clubes de la Premier League».

«Los tiempos cambian, no siempre es apropiado hacer la comparación, pero creo que en este caso es relevante. Lo que es igualmente relevante es que al City solo se le pide que juegue de miércoles a sábado. Es como una semana normal», añadió este analista, que recordó que el Chelsea juega este martes ante el Arsenal en Premier League, por lo que no podía jugar el encuentro de FA Cup el domingo al sólo haber dos días de descanso en ese supuesto.

Más críticas a Pep Guardiola

Las quejas de Guardiola también fueron muy criticadas por Chris Sutton, actual comentarista del fútbol inglés y ex jugador de varios equipos en la Premier, además de internacional con Inglaterra. «Como futbolista profesional que he sido, aquí es donde quieres estar a estas alturas de la temporada, involucrado en todas las competiciones», explicó Sutton. «Los clubes están felices de ingresar millones de libras y gastarlos en traspasos de fichajes, lo que les ayuda a construir un club», añadió el ex futbolista para criticar el discurso de Pep Guardiola.

Además, Chris Sutton recordó al entrenador del Manchester City que tenía en el banquillo suficientes jugadores para rotar: «Miré al banquillo del Manchester City el fin de semana. Ederson, Dias, Gomez, Gvardiol, Lewis, Kovacic, Doku, Nunes… Eso no es un desastre, ¿verdad? Y luego puedes tener cinco sustituciones además de eso. ¿De qué se queja?».