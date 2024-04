Pep Guardiola no lo oculta y tres días después sigue reconociendo que la eliminación ante el Real Madrid fue un duro golpe para él y para sus jugadores, uno de los mayores de su carrera. El enorme esfuerzo físico que hizo el Manchester City y acabar eliminado en el final, en una tanda de penaltis, es algo que tardarán en olvidar tanto el técnico español como sus futbolistas.

«La gente no puede entender el golpe en la cara que ha sido para nosotros la eliminación de la Champions League», comentó Pep Guardiola a la finalización de las semifinales de la FA Cup. El Manchester City ganó por 1-0 al Chelsea en Wembley tres días después de perder ante el Real Madrid y está ya en la final de este torneo, en el que el otro finalista se conocerá este domingo tras el duelo entre el Coventry y el Manchester United.

El técnico del Manchester City reconoció que la eliminación ante el Real Madrid fue un golpe muy duro y lo hizo para explotar contra el calendario en Inglaterra. Tras eliminar al Chelsea en las semifinales de la FA Cup, el técnico español, todavía golpeado anímicamente por la derrota en Champions League ante el Real Madrid, cargó contra los organizadores del fútbol inglés.

«Es inaceptable, realmente inaceptable», comentó Guardiola a la BBC tras acabar la semifinal de la FA Cup. Se refería a jugar este sábado, tan sólo tres días después del duelo ante el Real Madrid en el que además se disputaron 120 minutos: «Es imposible esto por la salud de los jugadores. No es normal, no es normal. Como ganamos tengo el coraje de decirles que no es posible».

Gran cabreo de Pep Guardiola

«Coventry, United y Chelsea no juegan entre semana y nosotros jugamos hoy. La semana que viene el viernes hubiera sido mejor, en lugar de ponerlo el sábado para tener menos recuperación», se quejó un Guardiola visiblemente cabreado pese al pase de la final de la FA Cup, donde se enfrentará al ganador del Conventry-United que se juega el domingo.

Guardiola entendió que la FA Cup es un torneo «especial por muchas cosas» en Inglaterra, pero defendió que este calendario es «inaceptable»: «Sé que este país es especial por muchas cosas, pero hay que defender la salud de los jugadores. No entiendo cómo sobrevivimos hoy tras jugar 120 minutos».

El entrenador del Manchester City se preguntó si por quejarse de forma oficial «va a cambiar algo», algo que tuvo respuesta al instante por su parte: no. «El único poder que tengo es decir aquí. No va a cambiar nada. Lo sé. ¿Por qué no tener un día más para la salud de los jugadores?».

«Hemos jugado en unas condiciones realmente difíciles. Es de lo mejor que ha hecho este grupo de jugadores después de 120 minutos en Madrid con desgaste físico y emocional y solo dos días para recuperar», añadió un Pep Guardiola que de esta forma demuestra el tremendo golpe futbolístico y anímico que les supuso caer eliminados ante el Real Madrid.

Pese a todo ello, el catalán terminó felicitándose porque «al final de la temporada volveremos a Wembley a jugar la final de la FA Cup otra vez».