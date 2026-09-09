Brennan también sabe ganar sin Van Aert: repite foto en Sevilla y firma su quinta etapa en esta Vuelta a España

El día de la marmota. Matthew Brennan vuelve a ganar. Lo han leído ya cinco veces en lo que va de Vuelta a España 2026. De las 17 etapas disputadas, las que se han resuelto con llegada en masa del pelotón se las ha llevado él al sprint. Es lo que tiene contar con un compañero que sirve como la lanzadera perfecta, como es Van Aert. Sin embargo, en Sevilla, el belga ha estado más tapado que en el resto de ocasiones, pero sin él también sabe ganar Brennan. Con una ventaja de prácticamente una bicicleta con Meeus, el del Visma ha impuesto de nuevo su ley en la llegada.

Es el mejor velocista de la carrera y está demostrando no tener rival en la ronda española. Jordi Meeus, Magnus Cort y Bryan Coquard han buscado superarle en estas etapas, pero no lo han logrado. El último, el francés, ni siquiera ha competido este miércoles por el triunfo, llegando en décima posición. El sprint fue preparado en el último kilómetro por Uno-X Mobility, que buscaba la victoria de Cort. Consiguieron eliminar de la zona a Van Aert, pero el hecho de que el belga no lanzase a Brennan no fue un problema para el británico.

Supo en todo momento colocarse a rueda y, cuando el conjunto noruego se lanzó a por la victoria, supo ganar por la derecha a Cort para llevarse con claridad el triunfo. Es su quinta victoria en esta Vuelta, tras ganar en Manosque (Francia), Roquetas, Lorca y Palos de la Frontera. En la capital andaluza ha puesto el que puede ser su broche de oro a esta Vuelta, a la espera de lo que suceda en la última etapa de Granada, donde los pasos por el Generalife esperan romper la carrera.