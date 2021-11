Dicen de Brahim Díaz (Málaga, 1999) que es el jugador que mejor maneja las dos piernas después de Messi. Palabras mayores. De hecho, esto fue lo que destacó Luis Enrique tras anunciar que el jugador del Real Madrid cedido en el Milán estaba entre los elegidos para formar parte del equipo que luchará contra Grecia y Suecia por la clasificación para el Mundial de Qatar.

Con una sonrisa permanente llega Brahim a la zona de entrevistas situada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Feliz, con cara de buena gente y la timidez que todavía no le abandona, a pesar de ser uno de los jefes del Milan, atiende a OKDIARIO. Cuando las oportunidades te llegan las debes aprovechar. Eso es lo que quiere hacer el malagueño en su primera convocatoria con la selección española. Es cierto que esta llamada le pilló de imprevisto, pero con la moral por las nubes para demostrar a Luis Enrique que no se ha equivocado a la hora de apostar por un jugador que está demostrando que ha dado el salto de calidad definitivo para convertirle en un jugador de élite.

Pregunta: ¿Cómo están siendo las primeras horas con la absoluta?

Respuesta: Estoy muy agradecido por todo. Por el trato y por el buen recibimiento. Hay un ambiente increíble. Sobre todo, le quiero dar las gracias al seleccionador y al cuerpo técnico. Espero que haya muchas oportunidades.

P: ¿Qué le ha dicho Luis Enrique?

R: Es muy buen entrenador y muy buena persona. Es muy cercano a los jugadores. Lo que me ha dicho se queda entre nosotros, pero me ayuda y me da consejos para que mejore.

P: ¿Cómo le ha acogido el grupo?

R: Me han acogido muy bien. Hay muy buen ambiente. Yo he estado en vestuario grandes y con todos me llevo bien. No sé si es porque soy muy buen niño, pero soy fácil a la hora de adaptarme. Hago la vida un poco más fácil.

P: Hablaba Luis Enrique de que utiliza las dos piernas igual de bien. ¿Dónde y cómo cree que puede ayudar a la Selección?

R: Espero poder sumar en todo. Tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, que es muy importante. Le agradezco lo que dijo. Puedo aportar desequilibrio, pases y tengo gol.

P: ¿Se le pasa a alguien por la cabeza quedarse fuera del Mundial?

R: Tenemos dos finales y somos conscientes de ello. Queremos ganar y estar en el Mundial. España siempre tiene que estar en un Mundial.

P: ¿Cómo se imagina el partido contra Grecia?

R: Ya sabemos como son estos partidos. Se echarán atrás y tratarán de defender el resultado. Aquí hay mucha experiencia.

P: Luis Enrique decía que sentía presión por estos partidos. ¿Ustedes sienten presión?

R: Hay presión porque tenemos que estar en el Mundial, pero eso no es malo. Hay mucho talento y mucho fútbol. No tengo la duda de que se ganarán estos dos partidos.

P: Si todo va bien ante Grecia el partido ante Suecia será una final en su tierra.

R: Primero hay que pensar en el jueves que es un partido complicado. Ese es el partido más importante y luego ya pensaremos en el domingo, en mi tierra y en todo.

P: En Suecia estará Ibrahimovic. Usted le conoce muy bien. ¿La imagen que da el sueco es igual que la que da en el vestuario?

R: Conmigo se ha comportado bien. Me ha tratado muy bien. Tengo una relación buena fuera y dentro del campo porque sabe como juego. Ya sabemos como es él.

P: En la anterior llamada entraba en todas las quinielas, pero se quedó fuera. ¿Qué ha cambiado para que ahora sí le llame Luis Enrique?

R: Siempre estoy atento a la Selección. Es mi sueño y ha llegado ahora. Estuve 12 días en casa aislado, pero muy agradecido con el seleccionador. Ahora tengo que aportar mi granito de arena.

P: Aquí se ha encontrado con un muy buen amigo suyo como Laporte.

R: Es un gran amigo. Es muy bueno verle aquí porque llevaba un tiempo sin coincidir con él.

P: ¿Ha dado el salto definitivo para ser un jugador de élite?

R: Lo que tengo que hacer es trabajar mucho y aportar en lo defensivo y en lo ofensivo. Estoy en un buen momento y rindiendo bastante bien. Eso te da confianza. Sólo tengo que disfrutar en el campo.

P: ¿En Milán le han dado la importancia que no se encontró en el City y no encontraba en el Madrid?

R: Soy un jugador importante. Soy pieza clave en el equipo, estoy teniendo confianza y he encontrado unos compañeros increíbles. Tener esa continuidad te da confianza.

P: Ancelotti no le pierde de vista. ¿Le motiva saber que el Real Madrid está muy pendiente de su fútbol?

R: Estoy muy agradecido por todo. Ancelotti es un grande y en el Milan le aman. En el Real Madrid ya tuvo éxito y lo tendrá. Estoy muy agradecido por todo y tengo muy buena relación con el Real Madrid.

P: Está cedido por dos años, pero puede romperse a mitad de temporada. ¿Si el Real Madrid le reclama usted dirá que sí?

R: Yo estoy centrado en el Milan. Ahora hay que hablar de la Selección que es mi presente. Tengo que aportar mucho al Milan que hay unos jugadores y un entrenador muy bueno y una afición que se merece lo mejor. Creo que es lo importante.

P: ¿Su sueño es triunfar en el Real Madrid?

R: Ya veremos a ver qué pasa. Yo ahora estoy en el Milan y veremos qué pasa en el futuro.

P: Le ha dirigido Zidane, Guardiola, Luis de la Fuente, Ancelotti, Luis Enrique… ¿Qué destaca de ellos?

R: Todos tienen muchas cualidades. He tenido la fortuna de estar con entrenadores muy grandes. Todos son grandes entrenadores y me han ayudado mucho. Todos me han aportado su granito de arena y me han ayudado a seguir como jugador. Soy un afortunado.