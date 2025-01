Borja Iglesias vuelve a declararse elegible para ir con la selección tras su decisión sobre el feminismo

Borja Iglesias ha dado un giro inesperado sobre la drástica decisión que tomó en su día de renunciar a volver a jugar con la selección española. El delantero gallego parece haber recapacitado y ha vuelto a declararse elegible para ir con España, según explicó en una entrevista que concedió a la Televisión Gallega

La renuncia del ‘Panda’ llegó a raíz del caso Rubiales, pues el jugador del Celta de Vigo fue uno de los más críticos por lo ocurrido y aseguró que no volvería a ir convocado con la selección hasta que se produjera un lavado de imagen en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

«Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera», escribió Borja Iglesias en su día sobre lo ocurrido por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino 2023.

Sin embargo, ahora el propio delantero parece estar acuerdo con los avances y los cambios que la Federación está experimentando en los últimos meses. Y es que han cambiado muchas cosas en la RFEF después del terremoto que se produjo a nivel mundial entre Rubiales y Jenni Hermoso. Al andaluz le costó la presidencia tras ser inhabilitado y ahora el máximo mandatario es Rafael Louzán. Del mismo modo, se marchó el seleccionador femenino Jorge Vilda y en su lugar se colocó a Montse Tomé.

Jugar con España, «lo más grande»

Los nuevos nombramientos parecen ser del agrado de Borja Iglesias. El delantero recalcó en su momento que vestir la camiseta de la selección es «lo más grande» que le ha pasado en su carrera. «No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes», publicó el gallego en aquel momento.

El ex jugador del Betis matiza ahora que «lo principal para volver es hacerlo muy bien. Marcar muchos goles, que el equipo esté bien, porque eso siempre ayuda a estar. Y luego, que decidan que puedo estar», confesó.

🧐 Volvería @BorjaIglesias9 á selección agora que cambiou a @rfef ? 🐼 Borja Iglesias, foi crítico no seu día 🎙️ «Estamos noutro momento, espero que sigan dando pasos cara adiante» 🎙️ «Anímoos para que o sigan facendo e xa veremos que pasa no futuro (seu regreso)» pic.twitter.com/U4K0NbRrdn — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) January 24, 2025

Dicho esto, el ‘Panda’ ya no descarta volver a ir a una futura convocatoria con Luis de la Fuente si le llama: «Creo que estamos en otro momento. Espero que sigamos dando pasos hacia delante, que creo que poco a poco se está haciendo. Animar a que lo sigan haciendo. Desde esa posición ayuda mucho cuando se toman decisiones de este estilo. Animarlos a hacer eso y ya veremos qué pasa en el futuro».