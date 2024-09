Bordalás responde a Pellegrini: «Si es tan amante del fútbol como dice…»

No, no gustaron ni un ápice las palabras de Manuel Pellegrini a José Bordalás. El chileno, al término del Betis – Getafe que acabó con triunfo para los verdiblancos (2-1), apuntó una vez más a la manera de jugar de los azulones, aludiendo a pérdidas de tiempo e interrupciones que dificultan el espectáculo del fútbol, algo que fue interpretado por el español como hipócrita por parte de Pellegrini, al que no dudó en responder este viernes en la previa de una nueva jornada de La Liga, Getafe-Leganés.

Fue un partido de máxima exigencia, que se decidió con dos goles de Giovani Lo Celso y que se animó en la recta final con el gol de Mauro Arambarri, aunque los azulones no tuvieron más tiempo para sumar en los últimos compases.

«No quiero hablar de este partido sólo, ya sabemos el estilo de juego del Getafe», decía Pellegrini tras el final de este partido, aludiendo despectivamente al juego del Getafe y haciendo una crítica general en base a este: «Técnicos, jugadores y árbitros, todos, tenemos que dar mucho más para respetar el espectáculo. En España se juega el mejor fútbol, pero el sentido del espectáculo no existe. Se pierde mucho tiempo, los jugadores se tiran al piso, hay simulaciones, se corta mucho el juego… Me alegro de que en los minutos de añadido nos dedicáramos a jugar y no a engañar. Todos tenemos la obligación de mejorar el sentido del espectáculo».

Las palabras de Pellegrini, varios días después, reciben respuesta directa de José Bordalás, que pide respeto y deja claro que sintió las declaraciones del chileno como una ofensa para él y el Getafe: «No es la primera vez que lo dice, yo sigo manteniéndome en las mismas declaraciones de la previa. Tengo máximo respeto a los entrenadores que respetan a los demás. A los que no, no tengo por qué. Es una profesión muy difícil. No me parece bien que haya un intento de condicionar o justificar».

Pero no quedaron ahí las palabra de Bordalás, que siguió y dio una lección a Pellegrini, reflejando la doble vara de medir del chileno: «Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del futbol como dice, es haberle llamado la atención a sus jugadores cuando iban ganando y se demoraban o los balones no aparecían y o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Rui Silva porque no sacaba de puerta».

«Esto forma parte del fútbol pero hay que ser respetuoso con los compañeros si queremos un fútbol más sano y no intentar condicionar», reflexionaba para finalizar José Bordalás, que extendía su crítica a Manuel Pellegrini a otros con un discurso similar contra el Getafe y su estilo de juego, más físico y aguerrido: «Imagínate que yo venga a la sala de prensa y digo que tengo miedo a no sé qué equipo al que nos vamos a enfrentar y pido a los árbitros que haga bien su trabajo. Y eso lo hacen algunos entrenadores. No están siendo respetuosos con los compañeros o con los árbitros a los que hay que dejarles que desempeñen su trabajo».