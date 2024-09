El Getafe ha vuelto a alzar la voz contra la obcecación general que existe contra el equipo de José Bordalás. Y esta vez no lo ha hecho el entrenador azulón, sino su segundo, Patri Moreno, que desveló en un tono elevado del árbitro Pulido Santana hacia sus jugadores en los primeros minutos del partido de este miércoles ante el Betis en el Benito Villamarín, que se saldó con victoria por 2-1 para los béticos.

«En los primeros lances» del encuentro atrasado de la jornada 3 de la Liga EA Sports, el colegiado le dijo a sus futbolistas con frases como «sé a lo que venís» o «sé a lo que jugáis», advertencias que para Moreno son consecuencia de un condicionamiento que llega hasta los propios árbitros.

El número dos de Bordalás comentó su opinión, afirmando que «las declaraciones que se vierten tras algunos partidos» de su equipo «no deben servirle» a los trencillas «para venir condicionados o pensando que va a ocurrir lo que ellos hayan escuchado que hace el Getafe».

«Lo hacen todos los equipos cuando van ganando», añadió, refiriéndose a las maniobras que realizan los jugadores para perder tiempo y ganar segundos cuando tienen el marcador a favor. «No veo a nadie que vaya ganando un partido y saque rápido», explicó, antes de revelar lo que Pulido Santana le había transmitido a los azulones.

Los comentarios de Pulido Santana a los jugadores del Getafe

«Hoy ha habido comentarios, que me lo estaban comentando incluso los jugadores, del árbitro en los primeros lances del partido: ‘Sé a lo que venís’. ‘Sé a lo que jugáis’. No me parece que sea respetar a un club como el Getafe, que lleva tantos años en Primera División y es por algo. No creo que sea por cosas como esas. Demando un poco más de respeto por parte de todos hacia el Getafe y hacia nuestros jugadores», rogó públicamente en los micrófonos de DAZN tras el choque en el estadio bético.

Y en cuanto al resultado, los de Manuel Pellegrini se mostraron fuertes en casa e hicieron bueno el triunfo ante el Leganés la pasada semana con otra víctima del sur de la capital. El Betis fue mejor y gozó de muchas ocasiones de gol, siempre o casi siempre con Lo Celso como protagonista.

Lo Celso ya manda en el Betis

El centrocampista argentino hizo jugar a los suyos y, aunque tardaron, los goles llegaron en el segundo tiempo por medio del propio Lo Celso, quien al final se encargó también de la finalización. El de Rosario hizo de todo y el Betis sumó así ocho puntos, octavo en la tabla, mientras el Getafe se queda en tres.

Los azulones acusaron el arbitraje de Pulido Santana, quien cargó de amarillas a los suyos en el inicio, señaló el penalti que supuso el 1-0 y terminó expulsando a Bordalás. Con todo, el técnico del Getafe tiene trabajo porque además de la falta de gol, sin casi ocasiones hasta el arreón final, esta vez fallaron atrás.

El Betis llegó de inicio con Abde y encerró en su campo a los visitantes. La ilusión que generó Vitor Roque bajó enteros con las ocasiones que perdonó, muy claras, el ex del Barcelona, siendo David Soria el mejor de los madrileños con sus paradas.