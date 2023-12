Irina Shayk vuelve a dar mucho que hablar en Estados Unidos. Y es que la modelo rusa ha vuelto a ser cazada y fotografiada… ¡con Tom Brady! Ambos ya mantuvieron una relación hace unos meses, pero acabaron rompiendo. Ahora, la top model ha sido pillada entrando en el coche de la leyenda del fútbol americano en Miami, por lo que los rumores de una reconciliación están por todas partes, en medios de comunicación y redes sociales.

El ex quarterback fue visto recogiendo a Irina Shayk en su hotel en medio de la feria Art Basel que tiene lugar estos días en Miami. En las fotos, publicadas por TMZ, se puede ver a la supermodelo entrando al vehículo de Brady el viernes por la noche, luciendo una camiseta blanca corta y unos vaqueros. La noche anterior, ambos fueron vistos en la exclusiva fiesta Art Basel de Leonardo DiCaprio, en la que sin embargo mantuvieron las distancias según los presentes.

Tom Brady Picks Up Irina Shayk in His Car Ahead of Miami Art Basel Party | Click to read more 👇 https://t.co/VzIwi02ZLa — TMZ (@TMZ) December 9, 2023



Una fuente le dijo en exclusiva al medio que, si bien los dos estaban asistieron, «no feron juntos. Brady estuvo brevemente en la fiesta y la saludó, pero también saludó a muchas otras personas». Además, Page Six desvela que Tom Brady ha estado «saliendo» y manteniendo abiertas sus opciones en cuanto al romance a más de un año de su divorcio de Gisele Bündchen.

Fue el pasado verano cuando se habló mucho de Irina Shayk por a su relación con Tom Brady. En un primer momento intentaron esconder la historia de amor, pero son dos personalidades muy conocidas y el secreto no tardó en ver la luz. Pasaron juntos un fin de semana en Londres y no fueron pocos los que creían que el romance sería eterno. Sin embargo, en octubre varias fuentes cercanas a ambos confirmaron la ruptura.

El deportista es bastante reservado y no se siente cómodo siendo noticia por asuntos relacionados con su vida sentimental, de ahí que no quisiera que el público descubriera lo suyo con Irina. Medios estadounidenses aseguraban que lo de la modelo y el ex deportista no fue más que un amor de verano. No existieron terceras personas ni ninguna razón de peso, simplemente ambos estaban centrados en sus respectivas trayectorias y ninguno quiso hacer sacrificios para vivir cerca del otro y conseguir que la relación evolucione.

Sin embargo, estas nuevas fotos de ambos juntos en Miami lo cambian todo. Cabe la posibilidad de que ambos hayan decidido mantener una relación abierta y se vean de manera esporádica, o simplemente que sean amigos especiales y cuando tengan la oportunidad de coincidir no tengan reparo al hacerlo. Lo que está claro es que mantienen el contacto y se ven, como ha ocurrido este fin de semana.