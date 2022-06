Bombazo en Barcelona: Xavi comunica a Piqué que no cuenta con él

Acababa la temporada del FC Barcelona y Xavi Hernández ya comenzaba prácticamente a preparar la próxima campaña. Turno de tomar decisiones, algunas importantes y de calado. El egarense ya ha comunicado a unos de los capitanes que este próximo año dejará de tener un papel importante en el equipo y que partirá desde el banquillo en condiciones normales. Se trata de Gerard Piqué, al que hace dos semanas ya le habría comunicado que deja de ser prioritario en sus planes. El jugador, pese a la mala noticia, quiere luchar por su puesto.

Xavi le da la espalda a Piqué. Es así, posiblemente el central catalán haya sido junto a Araujo lo más fiable de la zaga durante esta temporada, posiblemente la más compleja y exigente para esta demarcación ante la falta de control que vivieron durante muchos partidos. Las lesiones han sido también una constante durante todo el curso para el central, que ha caído en un par de ocasiones y muscularmente ya comienza a pesar su edad, 35 años.

Es por esto principalmente por lo que Xavi Hernández toma esta decisión con Gerard Piqué, sus reiteradas lesiones, pero también por el alto salario que aún percibe el jugador catalán y por las continuas distracciones que mantiene algo disperso al jugador. El técnico le comentó todo estos aspectos cara a cara, siendo sincero, sobre todo por la amistad que les une y la sinceridad con la que manejan todos los aspectos futbolísticos.

La información, adelantada por el periodista Marçal Lorente, apunta que pese a este desplante de Xavi, Piqué sigue firme en su idea de seguir en el Barcelona y cumplir, por qué no, los dos años de contrato que aún tiene firmados con el club. El catalán considera que el entrenador se equivoca en su percepción y que aún está en plenas facultades de pelear por un puesto de titular en el once titular del Barça, algo que no ve tan claro el egarense.

El Barça tiene fijos para la temporada que viene a Ronald Araujo y Eric García. El uruguayo se ha ganado el lugar como titular y el español aún sigue dejando dudas, alternando partidos a buen nivel y otros con errores graves. El club logró cerrar ya el fichaje de Christensen, procedente del Chelsea como jugador libre, y apunta de partida como pareja del uruguayo. Desde la dirección deportiva manejan algún que otro nombre más para reforzar la zaga, más ambicioso si cabe, aunque todo dependerá de la capacidad económica de la entidad, Koundé o Koulibaly, nombres ya deslizados.

A Xavi le inquietan las numerosas lesiones de Piqué y sus continuas recaídas, así como el hecho de que extradeportivamente está de manera continua en el foco, distrayéndolo de lo plenamente deportivo. Lo que al egarense le preocupa también es su salario, que continúa siendo uno de los más altos del vestuario y qué, a su juicio, interfiere en la planificación y que les inhibe ante posibles fichajes.

En este sentido, según Mundo Deportivo, el capitán culé estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para continuar en el club. Siempre tendió su mano a los recortes que se han ido planteando desde la cúpula, comprometido con la situación financiera actual. El agente del jugador tiene prevista una reunión en los próximos días con el área de fútbol de la entidad para tratar su situación y esa rebaja salarial que se plantea a los veteranos. Este medio corroboró una información del periodista Marçal Llorente, que informó que Xavi le comunicó al futbolista que no cuenta con él.