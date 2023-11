Bombazo: ¡Achraf Hakimi, pillado con la ex de Militao en Madrid!

Noticia bomba en las redes sociales y medios brasileños. Según un portal, Achraf Hakimi fue visto y pillado hace unos días con la ex de Eder Militao en una discoteca de Madrid. Karoline Lima habría viajado a la capital de España para que su hija estuviera con su padre, mientras que el lateral del PSG habría hecho escala en nuestro país antes de concentrarse con la selección de Marruecos, de ahí el encuentro en un famoso local madrileño.

Tal y como desvela el portal Segue a Cami, el jugador del conjunto parisno y la influencer estuvieron en una conocida discoteca de la capital española, aunque no se sabe si en compañía de más personas. Ella ha venido a pasar unos días en España para que la pequeña Cecilia pueda estar junto a su padre Eder Militao, algo habitual desde hace muchos meses. Según el citado medio, ambos no se siguen entre ellos en las redes sociales, algo que podría ser una simple estrategia para no dar pistas pues han intercambiado varios likes en las últimas semanas, dejando claro que existe una conexión entre ellos. Cabe recordar que Achraf Hakimi está soltero desde que se separó de Hiba Abouk, madre de sus dos hijos.

Karoline Lima foi vista em uma balada em Madrid com o lateral direita do PSG, Achraf Hakimi pic.twitter.com/GmWpPdtJ2m — VTzeiros (@vtzeiross) November 14, 2023

Hace unos meses, Eder Militao y Karoline Lima protagonizaron un nuevo episodio amoroso. Ambos llevaban separados ya mucho tiempo, pero siguen teniendo contacto por la hija que tienen en común. Precisamente, fue en la fiesta de cumpleaños de la pequeña donde se formó el último lío. La novia del jugador del Real Madrid por aquel entonces, Cassia Lourenço, fue una de las invitadas y coincidió con Karoline Lima, pero la cosa no acabó bien.

Según varias informaciones las dos jóvenes terminaron peleándose. Un Militao que curiosamente horas antes confirmaba públicamente su relación con la tiktoker, con la que aparecía besándose apasionadamente en su último post en las redes sociales. Militao y Karoline Lima quisieron aprovechar que el futbolista estaba de vacaciones en Brasil para celebrar el primer cumpleaños de su hija Cecilia, pero la cosa no terminó como ellos esperaban.

Según un testigo, durante este tiempo la influencer estuvo muy seria y acabó marchándose pese a que Militao la tratara de tranquilizar. El futbolista se quedó, y acabó bailando y cantando junto a Karoline Lima, tal y como se puede ver en una imágenes. Y la que también se quedó en la fiesta fue una de las amigas de Cassia, que tuvo un rifirrafe con la mejor amiga de Karoline. De hecho, fue expulsada del cumpleaños y, según la misma fuente, el hermano de Militao le habría gritado que nunca más iba a pisar su casa.